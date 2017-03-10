 Forma Adebayor’un – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Forma ’un

    Forma Adebayor’un

    M.Başakşehir’de , Konya maçında Pektemek’in sakatlığı, Batdal’ın yokluğunda dünya yıldızı ’a ilk kez 11’de şans vermeyi düşünüyor.

    M.Başakşehir'de, deplasmandaki A.Konya maçı öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk kez 'u 11'de düşünüyor. Avcı, "Bekir ve Egemen'in sakat. Mahmut ve Emre'nin durumu cumartesi (yarın) netleşecek. Mehmet Batdal, Almanya'da kontrolde. Mustafa'nın ufak durumu var. Adebayor, fizik olarak daha iyi durumda. İdmanlarda da bunu yansıtıyor" bilgisini verdi. Türkiye kariyerinde 2 maça çıkan 33 yaşındaki Togolu yıldız, ligde Alanya karşısında 22, kupada G.Saray önünde 24 dakika oynadı.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:09
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