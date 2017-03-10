Fenercelona

Bu sezon ligin son beş sırasında yer alan takımlara karşı 11 puan kaybeden Fenerbahçe için Alanya'daki ilk çeyrek saatklik dilimde aynı kabusu gördü.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip henüz 2. dakikada Junior Fernandes'le 1-0 öne geçerken, 14'te Wagner Love'le Fenerbahçe karşısında 2 farklı üstünlüğü yakaladı.

Bu golden sonra herkes "F.Bahçe dağıldı, Alanyaspor farka gider, Advocaat bırakacak mı?" diye konuşurken dümene geçen Hollandalı yıldız Jermain Lens gemiyi limana çıkardı!

31. dakikada Mehmet Topal kafayı vurdu, kaleci Haydar'dan seken topa ters bir vuruş yapan Omeruo kendi ağlarını havalandırdı.

Bu golden sonra rakibi kendi yarı sahasına hapseden sarı-lacivertliler, ilk yarı bitmeden skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.

İlk golde harike bir orta kesen Jeremain Lens, 39. dakikada Fernandao'ya 'al da at' pası verdi Brezilyalı golcü boş kaleye topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe maça yeniden ortak oldu.

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe üstünlük sayısını 58. dakikada Aatif Chahechouhe'nin golüyle buldu.

Aatif Chahechouhe Süper Lig'de ilk 11'de sahaya çıktığı yedinci maçında altı gole katkıda bulunrken bu periyodda dört gol atan Faslı oyuncu iki de asist yaptı.



Öne geçtikten sonra frene basan Fenerbahçe ayağa paslarla tempoyu düşürdü. Kalan dakikalarda iki ekibin cılız denemeleri golü getirmeyince Fenerbahçe sahadan 3-2 galip ayrıldı.

24. haftanın açılış maçında galibiyete ulaşan Fenerbahçe bu sonucun ardından puanını 44'e çıkardı. Aytemiz Alanyaspor ise 25 puanda kaldı.