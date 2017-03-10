 En zor maçım – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    En zor maçım

    En zor maçım

    Teknik Direktörü , “Sakıb cezalı, Motta ortada yok, Yekta ile Diego sakat, El Kabir’in durumu belli değil; hiç böyle bir şey yaşamadık” diye konuştu.

    , maçı öncesi eksiklerden yana dertli. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sakat ve cezalı oyunculardan dolayı Çaykur Rize deplasmanında istedikleri defans kurgusunu kuramayacaklarını söyledi. Kırmızı-beyazlı takımın hocası, Antalyaspor'da göreve geldiğinden beri en sıkıntılı haftayı yaşadıklarını vurguladı.

    BAMBAŞKA BİR DEFANS
    G.Saray maçında sakatlanan stoper Diego'nun 5-6 hafta oynamayacağını belirten Çalımbay, "Sakıb kart cezalısı, Motta ailevi nedenlerden kendine gelemedi. Yekta sakat. El Kabir'in durumu belli değil. Bunlar bizim için kötü oldu. Hiç böyle bir şey yaşamadık. Bambaşka bir defansla maça çıkmamız bekleniyor. İnşallah üstesinden geliriz" dedi.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:46
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