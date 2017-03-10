En zor maçım
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Sakıb cezalı, Motta ortada yok, Yekta ile Diego sakat, El Kabir’in durumu belli değil; hiç böyle bir şey yaşamadık” diye konuştu.
BAMBAŞKA BİR DEFANS
G.Saray maçında sakatlanan stoper Diego'nun 5-6 hafta oynamayacağını belirten Çalımbay, "Sakıb kart cezalısı, Motta ailevi nedenlerden kendine gelemedi. Yekta sakat. El Kabir'in durumu belli değil. Bunlar bizim için kötü oldu. Hiç böyle bir şey yaşamadık. Bambaşka bir defansla maça çıkmamız bekleniyor. İnşallah üstesinden geliriz" dedi.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:46
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA TOPAL GIBI BIR MILLI OYUNCU AZIZ YILDIRIMIN TAKIMINDA OLDUGUNU ISPATLADI, FB'LIFUTBOLCULAR ELLERIYLE KAC GOL ATTILAR BILEN VARMI?
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ANELKA DIYE BIR OYUNCU VARDI 3 METRE HAVAYA SICRAYIP BASKET ATMISTI KALEYA,HAKEM GOLU VERINCE SENESONU DONMUSTU BEN FUTBOLCUYUM DIYE.
- Abou'atar' Olympiakos bakar!
Toplam 3
Yorum
Beşiktaş Şenol Güneş'in elinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım var.Beşiktaş maçlarını en az 4 ve 5 gol atarak bitirmeli.
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