 Aslan’a gürleyecek – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Aslan’a gürleyecek

    Aslan’a gürleyecek
    G.Birliği'nde 27 maçta 14 gol, 4 asistle oynayan Serdar Gürler, Akhisar Bld. zaferi sonrası G.Saray'a da meydan okudu. Gürler, "Artık gözümüz daha yukarılarda. G.Saray ve Rize maçları, Avrupa gidebilmemiz için büyük önem taşıyor" dedi.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:47
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