Aslan’a gürleyecek

G.Birliği'nde 27 maçta 14 gol, 4 asistle oynayan Serdar Gürler, Akhisar Bld. zaferi sonrası G.Saray'a da meydan okudu. Gürler, "Artık gözümüz daha yukarılarda. G.Saray ve Rize maçları, Avrupa gidebilmemiz için büyük önem taşıyor" dedi.