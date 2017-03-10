Alanyaspor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım
Şampiyonluktan uzaklaşan ve kalan 11 haftada Devler Ligi için savaş verecek olan F.Bahçe, galibiyet serisi yakalamak istiyor. Saat 20.00'de başlayan mücadelede rakip, lige tutunma mücadelesi veren Alanya...
Geçen hafta Kadıköy'de Osmanlıspor'u Mehmet Topal'ın 90+1'de attığı golle yenip ligde dört maç aradan sonra galibiyetle tanışan Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Lider Beşiktaş'ın 12 puan gerisinde kalarak şampiyonluktan iyice uzaklaşan sarı-lacivertli ekibin bundan sonraki asıl savaşı, ligi ikinci bitirip UEFA Şampiyonlar Ligi hedefini tutturmak.
KADIKÖY'DE YENEMEMİŞTİ
Bunun için bir galibiyet serisi yakalamak zorunda olan Sarı Kanarya'nın, Akdeniz temsilcisi karşısında puan kaybına tahammülü yok. Ancak düşme hattının bir basamak ve 5 puan üstünde yer alan Aytemiz Alanyaspor'un da şiddetle puana ihtiyacı var. Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşma 1-1 sonuçlanmıştı. Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşma Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanıyor.
ALANYASPOR'A İKİ MAÇTA 11 GOL ATTI
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ilk kez bu sezon mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'la daha önce 2 resmi maç yaptı. Ligde ilk kez sezonun ilk yarısında Kadıköy'de karşılaşan bu iki takımın maçı 1-1 berabere sona erdi. Fenerbahçe, ligde ilk kez konuk olacağı rakibiyle Alanya'da daha önce Türkiye Kupası maçı oynamış, 23 Ocak 2008'deki maçı tarihi bir skorla 10-3 kazanmıştı.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Haydar, Gassama, Omeruo,Tzavellas, Nsakala, Sackey, Emre Akbaba, Efecan, Candeias, Fernandes, Vagner Love.
Fenerbahçe: Fabiano, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Ozan, Lens, Alper, Aatıf, Fernandao.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:36
- Kral Aboubakar!
Toplam 9
Yorum
eboue aboubakar biraz yalnız kalıyor çok kopuk oynuyor şenol hoca formasyonu değişmesi lazım
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 45
Yorum
objektif cok dogru yazmissin. bu ulkede cogu insan baskalari ne yapmis diye ugrasa dururken kendi yaptiklarina hic goze almiyorlar.
- 20.00 | Alanyaspor - Fenerbahçe
Toplam 3
Yorum
Yusuf Ya neden atıf neden atıf ya sow stoch volkan varken neden atıf neden rvp yok alanyayla oynarken
Alanyaspor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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