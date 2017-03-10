 Akigo kayıp istemiyor – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Akigo kayıp istemiyor

    Akigo kayıp istemiyor
    Trabzonspor'u konuk edecek Akhisar, iç sahada kayıp istemiyor. Teknik Direktör , "Ligdeki konumumuz itibariyle iç sahada puan kaybetmemeliyiz. Rakip ne kadar güçlü olursa olsun, sahaya kazanmak için çıkacağız" diye konuştu.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:50
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