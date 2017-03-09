TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı
TFF 1. Lig'de 24. haftanın ilk maçında Göztepe ile Ümraniyespor yarın karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 24. haftasında maç programı şöyle:
Yarın:
18.30 Göztepe-Ümraniyespor (Bornova)
11 Mart Cumartesi:
13.00 Samsunspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Samsun 19 Mayıs)
16.00 Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
12 Mart Pazar:
13.00 Bandırmaspor-Elazığspor (Bandırma 17 Eylül)
14.00 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)
16.00 Mersin İdmanyurdu-Altınordu (Mersin)
18.30 Adana Demirspor-Manisaspor (5 Ocak Fatih Terim)
13 Mart Pazartesi:
18.30 Sivasspor-Balıkesirspor (Yeni 4 Eylül)
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:23
- Barcelona destan yazdı
Toplam 18
Yorum
PSG Hakem sağolsun....
- Barcelona'dan Türkiye mesajı: "Biz bitti demeden bitmez"
Toplam 6
Yorum
taraftar çark böyle işliyorken bizim hangi takımımız bu takımları eleyebilir sorarım.psg.resmen bütün dünyanın gözü önünde katledildi.bu neyin şovu.
- Deniz için izin şart
Toplam 4
Yorum
suat trabzon Olcay gibi oyuncu alın. Boşa almayın..
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