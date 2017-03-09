TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı

Bornova Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 24. haftasında maç programı şöyle:

Yarın:

18.30 Göztepe-Ümraniyespor (Bornova)

11 Mart Cumartesi:

13.00 Samsunspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Samsun 19 Mayıs)

16.00 Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

12 Mart Pazar:

13.00 Bandırmaspor-Elazığspor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)

16.00 Mersin İdmanyurdu-Altınordu (Mersin)

18.30 Adana Demirspor-Manisaspor (5 Ocak Fatih Terim)

13 Mart Pazartesi:

18.30 Sivasspor-Balıkesirspor (Yeni 4 Eylül)