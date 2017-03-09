 TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı

    TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı

    TFF 1. Lig'de 24. haftanın ilk maçında Göztepe ile Ümraniyespor yarın karşılaşacak.

    Bornova Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.30'da başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 24. haftasında maç programı şöyle:

    Yarın:

    18.30 Göztepe-Ümraniyespor (Bornova)

    11 Mart Cumartesi:

    13.00 Samsunspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Samsun 19 Mayıs)

    16.00 Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)

    18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    12 Mart Pazar:

    13.00 Bandırmaspor-Elazığspor (Bandırma 17 Eylül)

    14.00 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)

    16.00 Mersin İdmanyurdu-Altınordu (Mersin)

    18.30 Adana Demirspor-Manisaspor (5 Ocak Fatih Terim)

    13 Mart Pazartesi:

    18.30 Sivasspor-Balıkesirspor (Yeni 4 Eylül)

    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:23
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