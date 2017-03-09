İşte haftanın hakemleri
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
11 Mart Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Osmanlıspor-Bursaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
19.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
12 Mart Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
19.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş-Kayserispor: Cüneyt Çakır
13 Mart Pazartesi:
20.00 Akhisar Belediyespor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:27
- Trabzonspor genç oyuncuyla sözleşme imzaladı
Toplam 2
Yorum
İbrahim Neden bu kadar az uzattılar acaba?
- Trabzonspor genç oyuncuyla sözleşme imzaladı
Toplam 2
Yorum
kadir akıllanmaya başladılar
- Hocanın yeni prensi Derdiyok
Toplam 8
Yorum
Ali kanatta yasin yerine rodrigezi oynatırsak eren daha çooookk gol atar tudor bunu analiz edicektir rodrigez beklediğimden daha etkili
İşte haftanın hakemleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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