 İşte haftanın hakemleri – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    İşte haftanın hakemleri

    İşte haftanın hakemleri

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:

    Yarın:

    20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

    11 Mart Cumartesi:

    13.30 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Hüseyin Göçek

    16.00 Osmanlıspor-Bursaspor: Mete Kalkavan

    19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

    19.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

    12 Mart Pazar:

    16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

    19.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Halis Özkahya

    19.00 Beşiktaş-Kayserispor: Cüneyt Çakır

    13 Mart Pazartesi:

    20.00 Akhisar Belediyespor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:27
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