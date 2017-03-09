İşte 24. hafta maç programı
Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe yarın karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 24. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları Arena)
11 Mart Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Adanaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom Arena)
19.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa (Gaziantep Arena)
12 Mart Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Arena)
13 Mart Pazartesi:
20.00 Akhisar Belediyespor-Trabzonspor (Manisa 19 Mayıs)
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:16
İşte 24. hafta maç programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.