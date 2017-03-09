İşte 24. hafta maç programı

Bahçeşehir Okulları Arena'daki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 24. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları Arena)

11 Mart Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Adanaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom Arena)

19.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa (Gaziantep Arena)

12 Mart Pazar:

16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Arena)

13 Mart Pazartesi:

20.00 Akhisar Belediyespor-Trabzonspor (Manisa 19 Mayıs)