 Gençlerbirliği’nin kalesi sağlam – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    ’nin kalesi sağlam

    Gençlerbirliği’nin kalesi sağlam
    bu sezon sahasında oynadığı 11 lig maçında beş galibiyet beş beraberlik bir yenilgi aldı. Ankara ekibi sahasında sadece dört gol yedi ve ligin iç sahada en az gol yiyen takımı oldu. Gençlerbirliği bu sezon sadece Galatasaray (0-1), Beşiktaş (1-1), Osmanlıspor (1-1), Bursaspor (3-1) maçlarında kalesini gole kapatamadı.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
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