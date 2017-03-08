Gençlerbirliği’nin kalesi sağlam
Gençlerbirliği bu sezon sahasında oynadığı 11 lig maçında beş galibiyet beş beraberlik bir yenilgi aldı. Ankara ekibi sahasında sadece dört gol yedi ve ligin iç sahada en az gol yiyen takımı oldu. Gençlerbirliği bu sezon sadece Galatasaray (0-1), Beşiktaş (1-1), Osmanlıspor (1-1), Bursaspor (3-1) maçlarında kalesini gole kapatamadı.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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