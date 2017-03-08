 Gaziantep’te kriz – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Gaziantep’te kriz

    Gaziantep’te kriz
    Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 18 maçı galip bitiremedi. Son 18 deplasman maçında altı beraberlik 12 yenilgi alan G.Antep, Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini Kasımpaşa karşısında geçen sezon almıştı. 16.01.2016 tarihinde oynanan maçı Gaziantepspor takımı Chibuike ve M.Demir'in golleriyle 2-1 kazanmıştı.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:33
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