Gaziantep’te kriz
Gaziantepspor Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 18 maçı galip bitiremedi. Son 18 deplasman maçında altı beraberlik 12 yenilgi alan G.Antep, Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini Kasımpaşa karşısında geçen sezon almıştı. 16.01.2016 tarihinde oynanan maçı Gaziantepspor takımı Chibuike ve M.Demir'in golleriyle 2-1 kazanmıştı.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
Gaziantep’te kriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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