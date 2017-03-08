Frikik ustası Deniz
Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç, 2-2 biten Kasımpaşa maçında takımının ilk golünü frikikten attı. Deniz Türüç böylece bu sezon Süper Lig'de frikikten en çok gol atan oyuncu oldu. Hollanda doğumlu isim bu sezon toplamda üç kez (Gaziantepspor, Adanaspor, Kasımpaşa) frikik golü attı. Deniz Türüç lig genelinde 5 gol kaydetti.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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