 Frikik ustası Deniz – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Frikik ustası Deniz

    Frikik ustası Deniz
    'un başarılı orta saha oyuncusu , 2-2 biten Kasımpaşa maçında takımının ilk golünü frikikten attı. Deniz Türüç böylece bu sezon Süper Lig'de frikikten en çok gol atan oyuncu oldu. Hollanda doğumlu isim bu sezon toplamda üç kez (Gaziantepspor, Adanaspor, Kasımpaşa) frikik golü attı. Deniz Türüç lig genelinde 5 gol kaydetti.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:33
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