 ''3 yıl olmaz'' – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    ''3 yıl olmaz''

    ''3 yıl olmaz''

    Ali Şafak Öztürk, “Hala 1 senelik sözleşmesi var ve 36 yaşında. 3 yıl daha uzatırsak yanlış bir şey yapmış oluruz. Biz ondan o bizden memnun olduğu sürece Eto’o bizimle olacak” dedi.

    Devre arasında Beşiktaş'la adı geçen , siyah-beyazlılar'ın başkanı ve yöneticilerinin de bulunduğu yeni tesis açılışında sahneye çıkıp 'da kalacağını söylemesiyle yeni bir krizin fitilini ateşlemişti. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya İşadamları Derneği'nin düzenlediği kahvaltılı toplantıya katılıp hem bu konu hem de Samuel Eto'o'yla yeni sözleşme konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Kamerunlu yıldızın geçtiğimiz günlerde 3 yıl daha Türkiye'de olacağını söylemesinin ardından yöneltilen 'sözleşme uzatmayı düşünüyor musunuz' sorusuna Öztürk, "Burada oyuncunun verdiği sonuç önemli. Bizde hala 1 senelik sözleşmesi var ve 36 yaşında. Sözleşmesini 3 yıl daha uzatırsak yanlış bir şey yapmış oluruz. Kendisinden çok memnunuz. Biz ondan o bizden memnun olduğu sürçe Eto'o bizimle olacak. Biz kendisini çok seviyoruz. Şu anda satmak gibi bir düşüncemiz yok. İki taraf da çok keyifli durumda" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:55
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