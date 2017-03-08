''3 yıl olmaz''
Ali Şafak Öztürk, “Hala 1 senelik sözleşmesi var ve 36 yaşında. 3 yıl daha uzatırsak yanlış bir şey yapmış oluruz. Biz ondan o bizden memnun olduğu sürece Eto’o bizimle olacak” dedi.
Devre arasında Beşiktaş'la adı geçen Samuel Eto'o, siyah-beyazlılar'ın başkanı ve yöneticilerinin de bulunduğu yeni tesis açılışında sahneye çıkıp Antalyaspor'da kalacağını söylemesiyle yeni bir krizin fitilini ateşlemişti. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya İşadamları Derneği'nin düzenlediği kahvaltılı toplantıya katılıp hem bu konu hem de Samuel Eto'o'yla yeni sözleşme konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Kamerunlu yıldızın geçtiğimiz günlerde 3 yıl daha Türkiye'de olacağını söylemesinin ardından yöneltilen 'sözleşme uzatmayı düşünüyor musunuz' sorusuna Öztürk, "Burada oyuncunun verdiği sonuç önemli. Bizde hala 1 senelik sözleşmesi var ve 36 yaşında. Sözleşmesini 3 yıl daha uzatırsak yanlış bir şey yapmış oluruz. Kendisinden çok memnunuz. Biz ondan o bizden memnun olduğu sürçe Eto'o bizimle olacak. Biz kendisini çok seviyoruz. Şu anda satmak gibi bir düşüncemiz yok. İki taraf da çok keyifli durumda" değerlendirmesinde bulundu.
Kamerunlu yıldızın geçtiğimiz günlerde 3 yıl daha Türkiye'de olacağını söylemesinin ardından yöneltilen 'sözleşme uzatmayı düşünüyor musunuz' sorusuna Öztürk, "Burada oyuncunun verdiği sonuç önemli. Bizde hala 1 senelik sözleşmesi var ve 36 yaşında. Sözleşmesini 3 yıl daha uzatırsak yanlış bir şey yapmış oluruz. Kendisinden çok memnunuz. Biz ondan o bizden memnun olduğu sürçe Eto'o bizimle olacak. Biz kendisini çok seviyoruz. Şu anda satmak gibi bir düşüncemiz yok. İki taraf da çok keyifli durumda" değerlendirmesinde bulundu.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
''3 yıl olmaz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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