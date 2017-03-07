Tudor’u da aynı şekilde üzmüştü

Eren'in son dakika gelen golü ligin ilk haftasında oynanan Karabükspor karşılaşmasını akıllara getirdi.

Usta golcü, o maçın da 90+4. dakikasında Chedjou'nun yaptığı ortaya mükemmel bir kafa vurarak Aslan'ı zafere taşımıştı. O dönem Karabükspor'u çalıştıran İgor Tudor, Eren'in golü sonrası hakeme sürenin dolduğu itirazında bulunmuştu.