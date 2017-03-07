 Tudor’u da aynı şekilde üzmüştü – Fotomaç – 07 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Tudor’u da aynı şekilde üzmüştü

    Tudor’u da aynı şekilde üzmüştü

    Eren'in son dakika gelen golü ligin ilk haftasında oynanan Karabükspor karşılaşmasını akıllara getirdi.

    Usta golcü, o maçın da 90+4. dakikasında Chedjou'nun yaptığı ortaya mükemmel bir kafa vurarak Aslan'ı zafere taşımıştı. O dönem Karabükspor'u çalıştıran İgor Tudor, Eren'in golü sonrası hakeme sürenin dolduğu itirazında bulunmuştu.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tudor’u da aynı şekilde üzmüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.