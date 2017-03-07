Tudor senfonisi

İgor Tudor, 33’te 4. hakeme sert itirazı nedeniyle soluğu tribünde aldı. Ele avuca sığmaz teknik direktör, tribünde de 1 dakika yerinde durmadı. Aslan’daki ilk zaferinde adeta kendini kaybetti.

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor'un, Antalya maçında agresifliği başına iş açtı. Karşılaşmanın 33. dakikasında Josue'nin Antalyaspor'lu Serdar'a yaptığı hareketi hakem faul olarak değerlendirdi. Faulün ardından dördüncü hakeme sert bir şekilde itiraz eden ve eliyle müdahale eden Tudor, Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderildi. Yedek kulübesinin arkasındaki tribünlerden maçı takip eden Hırvat hoca, yardımcıları Hari Vukas ve Ayhan Akman'la takıma direktifler vermeye devam etti.



PALABIYIK'A TEPKİ

Tribünde de 1 dakika bile yerinde durmayan Tudor, Eren'in uzatmalarda gelen galibiyet golü sonrası adeta bir amigo gibi G.Saray'daki ilk zaferinde büyük coşku yaşadı. Hakem Palabıyık'ın Tudor'u ilk itirazında tribüne göndermesi ise sosyal medyada sarı-kırmızılı futbolseverleri çıldırttı. Taraftarlar , Palabıyık'ın yönettiği Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turundaki Beşiktaş-F.Bahçe maçında Şenol Güneş'in Kjaer ile fiziksel temasa varan tartışmasına seyirci kalmasını hatırlatıp büyük tepki gösterdi.



'ŞİDDETLİ TEPKİDEN'

İdari menajer Cenk Ergün, "Tutor faule tepki olarak masörün çantasına tekme atmış. Hakem de şiddetli tepki nedeniyle tribüne yollamış" açıklamasını yaptı.