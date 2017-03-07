Tudor senfonisi
İgor Tudor, 33’te 4. hakeme sert itirazı nedeniyle soluğu tribünde aldı. Ele avuca sığmaz teknik direktör, tribünde de 1 dakika yerinde durmadı. Aslan’daki ilk zaferinde adeta kendini kaybetti.
PALABIYIK'A TEPKİ
Tribünde de 1 dakika bile yerinde durmayan Tudor, Eren'in uzatmalarda gelen galibiyet golü sonrası adeta bir amigo gibi G.Saray'daki ilk zaferinde büyük coşku yaşadı. Hakem Palabıyık'ın Tudor'u ilk itirazında tribüne göndermesi ise sosyal medyada sarı-kırmızılı futbolseverleri çıldırttı. Taraftarlar , Palabıyık'ın yönettiği Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turundaki Beşiktaş-F.Bahçe maçında Şenol Güneş'in Kjaer ile fiziksel temasa varan tartışmasına seyirci kalmasını hatırlatıp büyük tepki gösterdi.
'ŞİDDETLİ TEPKİDEN'
İdari menajer Cenk Ergün, "Tutor faule tepki olarak masörün çantasına tekme atmış. Hakem de şiddetli tepki nedeniyle tribüne yollamış" açıklamasını yaptı.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:59
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
Tudor senfonisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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