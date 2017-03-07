 Şampiyonluk yarışındayız – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Şampiyonluk yarışındayız

    Şampiyonluk yarışındayız
    Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, 2016 yılının kasım ayından sonra ligde ilk kez üst üste 2 galibiyet elde etti. Asbaşkan Mustafa Saral, "Şampiyonluk yarışının içindeyiz. Şansımızı sonuna kadar zorlayacağız" dedi.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:09
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