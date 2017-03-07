Şampiyonluk yarışındayız

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, 2016 yılının kasım ayından sonra ligde ilk kez üst üste 2 galibiyet elde etti. Asbaşkan Mustafa Saral, "Şampiyonluk yarışının içindeyiz. Şansımızı sonuna kadar zorlayacağız" dedi.