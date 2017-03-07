 Rekoru kırdı – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Rekoru kırdı

    Rekoru kırdı

    Geçen hafta Simoviç’in rekoruna ortak olan Uruguaylı kaleci, Antalya’da 189. kez sahaya çıkarak G.Saray tarihine adını altın harflerle yazdırdı

    G.Saray'da 6 sezondur kaleyi koruyan Fernando Muslera, bunun karşılığını rekorla aldı. Geçen hafta Beşiktaş derbisinde 188. kez oynayarak, efsane eldiven Simoviç'in 'ligde en fazla forma giyen yabancı futbolcu' rekorunu egale eden Uruguaylı yıldız, Antalya'da bu rekoru tarihe gömdü. 189. kez sarı-kırmızılı formayı giyen 30 yaşındaki , G.Saray tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

    'HERKESE UYGULANMALI'
    Muslera, yayıncı kuruluşta hakemlerin sarı kart kriterlerini sorguladı. Uruguaylı, "Stüdyoya sorum olacak. Bruma'ya bakıyoruz, sarı verdi hakem. Benim değinmek istediğim kriterdi. Hakemler hata yapabilir ama bir kural varsa herkese uygulanmalıdır" yorumunu yaptı.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:20
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