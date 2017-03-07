Rekoru kırdı
Geçen hafta Simoviç’in rekoruna ortak olan Uruguaylı kaleci, Antalya’da 189. kez sahaya çıkarak G.Saray tarihine adını altın harflerle yazdırdı
'HERKESE UYGULANMALI'
Muslera, yayıncı kuruluşta hakemlerin sarı kart kriterlerini sorguladı. Uruguaylı, "Stüdyoya sorum olacak. Bruma'ya bakıyoruz, sarı verdi hakem. Benim değinmek istediğim kriterdi. Hakemler hata yapabilir ama bir kural varsa herkese uygulanmalıdır" yorumunu yaptı.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:20
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
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