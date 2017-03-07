Önce güldürdü sonra kızardı!
G.Saray’ın Portekizli yıldızı Bruma, takımını 1-0 öne geçiren golü attı ama 84. dakikada gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.
G.BiRLiĞi MAÇINDA YOK
Mükemmel bir verkaç sonrası Antalyaspor ağlarını sarsan 22 yaşındaki futbolcunun 64. dakikada bir şutu da yan direkte patladı. Oldukça hırslı mücadele eden Bruma için maçın son bölümü ise sıkıntılı geçti. Attığı golün ardından tribünlere doğru eliyle 'sus' işareti yaptığı için sarı kartla cezalandırılan Bruma, 84. dakikada da rakibine karşı yaptığı tehlikeli hareket nedeniyle ikinci sarı kartan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bruma, önümüzdeki hafta İstanbul'da oynanacak G.Birliği maçında cezalı duruma düştü. Ayrıca yine bu sezon deplasmanlarda 6. kez gol sevinci yaşayıp dış sahalarda 3 de asist yapan Bruma, Aslan'a 9 gollük katkıda bulundu. Sarı-kırmızılı yıldızın toplam asist sayısı ise sekiz.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:59
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
Önce güldürdü sonra kızardı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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