 Önce güldürdü sonra kızardı! – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Önce güldürdü sonra kızardı!

    Önce güldürdü sonra kızardı!

    G.Saray’ın Portekizli yıldızı , takımını 1-0 öne geçiren golü attı ama 84. dakikada gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.

    Galatasaray'ın genç yıldızı için oldukça ilginç bir geceydi. Takımın ilk golünü atan sarı-kırmızılı oyuncu adına bu golün ayrı bir önemi vardı. Daha önce 2012-2013 sezonunda Sporting Lizbon'un B takımında bir sezonda 7 gol kaydeden Portekizli futbolcu, dün gece Galatasaray formasıyla 8. sayısını atıp kariyer rekorunu kırdı; bir sezonda en çok gol attığı rakama ulaştı.

    G.BiRLiĞi MAÇINDA YOK
    Mükemmel bir verkaç sonrası Antalyaspor ağlarını sarsan 22 yaşındaki futbolcunun 64. dakikada bir şutu da yan direkte patladı. Oldukça hırslı mücadele eden Bruma için maçın son bölümü ise sıkıntılı geçti. Attığı golün ardından tribünlere doğru eliyle 'sus' işareti yaptığı için sarı kartla cezalandırılan Bruma, 84. dakikada da rakibine karşı yaptığı tehlikeli hareket nedeniyle ikinci sarı kartan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bruma, önümüzdeki hafta İstanbul'da oynanacak G.Birliği maçında cezalı duruma düştü. Ayrıca yine bu sezon deplasmanlarda 6. kez gol sevinci yaşayıp dış sahalarda 3 de asist yapan Bruma, Aslan'a 9 gollük katkıda bulundu. Sarı-kırmızılı yıldızın toplam asist sayısı ise sekiz.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
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