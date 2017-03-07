 Kayseri başaracak – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Kayseri başaracak

    Kayseri başaracak

    Teknik patron , “Süper Lig’de kalacağız” dedi.

    yönetiminde çıktığı son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Son 5 haftada Kayserispor sırasıyla Fenerbahçe karşısında 4-1, Galatasaray deplasmanında 2-1, Bursaspor karşısında 2-0 ve Ç.Rizespor karşısında deplasmanda 4-2 galip geldi. Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 17 puan topladı. Sarı-kırmızılılar ilk 15 maçta ise sadece 9 puan toplamıştı. Teknik patron Sergen Yalçın, "Kayserispor zoru başaracak ve bu ligde kalacak" açıklamasını yaptı.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:07
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