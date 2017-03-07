 Kader haftaları – Fotomaç – 07 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kader haftaları

    Kader haftaları

    Rize’nin hocası Karaman: Antalya ve G.Birliği maçları kritik.

    Teknik Direktörü , önlerindeki iki haftanın ligdeki kaderlerini belirleyeceğini söyledi. Karaman, "Bu hafta sahamızda Antalyaspor maçını oynayacağız. Ardından deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacağız. Bu iki maçtan alınacak 6 puan var. Önümüzdeki iki hafta bizim ligdeki kaderimizi belirleyecek." dedi.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kader haftaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.