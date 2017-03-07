 Gençler rahat – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Gençler rahat

    Evinde ağırladığı ’u Claro ve Aydın’ın golleriyle yenerek 3 puana uzanan moral buldu. Kaleci Bora Körk farkı önledi.

    , 'u 2-0 yenerek rahat bir nefes aldı. 23. hafta mücadelesinde seyircisi önünde maça iyi başlayan başkent ekibi, 6. dakikada Luccas Claro ile öne geçti. Bu dakiada Milinkovic'in asistini iyi değerlendiren Brezilyalı stoper, fileleri havalandırdı. İlk yarıda Muriqi ve Serdar Gürler'in pozisyonlarında gol izin vermeyen kaleci Bora Körk, farkı önledi.

    G.SARAY'A KONUK OLACAK
    İkinci yarıya da atak başlayan G.Birliği, 55'inci dakikada Aydın Karabulut ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Serdar Gürler ile Muriqi'nin paslaşmasında topla son buluşan Aydın, sert bir şutla filelere gönderdi. Puanını 29'a yükselten Gençlerbirliği, önümüzdeki cumartesi günü Galatasaray deplasmanına çıkacak.

    '1 PUANA DA SEVİNİRDİM'
    G.Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat, galibiyet sonrası futbolcularını kutlayarak şöyle konuştu: Yenince konuşmalar klasik oluyor. Bu ligde ilk golü atmak büyük avantaj. Beraberliğe de mutlu olurdum. Azı olmayan çoğu bulamaz.

    '3 MAÇ BİZE FAZLA GELDİ'
    Akhisar Belediyespor'un teknik patronu Tolunay Kafkas, "Beşiktaş, Antalyaspor ve Başakşehir maçlarındaki iyi görüntüyü bu maç veremedik. Haftada 3 maç bize iyi gelmedi sanırım. Kötü oynadık, camiamızdan özür diliyorum" dedi.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:05
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