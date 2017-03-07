Gençler rahat
Evinde ağırladığı Akhisar Belediyespor’u Claro ve Aydın’ın golleriyle yenerek 3 puana uzanan Gençlerbirliği moral buldu. Kaleci Bora Körk farkı önledi.
G.SARAY'A KONUK OLACAK
İkinci yarıya da atak başlayan G.Birliği, 55'inci dakikada Aydın Karabulut ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Serdar Gürler ile Muriqi'nin paslaşmasında topla son buluşan Aydın, sert bir şutla filelere gönderdi. Puanını 29'a yükselten Gençlerbirliği, önümüzdeki cumartesi günü Galatasaray deplasmanına çıkacak.
'1 PUANA DA SEVİNİRDİM'
G.Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat, galibiyet sonrası futbolcularını kutlayarak şöyle konuştu: Yenince konuşmalar klasik oluyor. Bu ligde ilk golü atmak büyük avantaj. Beraberliğe de mutlu olurdum. Azı olmayan çoğu bulamaz.
'3 MAÇ BİZE FAZLA GELDİ'
Akhisar Belediyespor'un teknik patronu Tolunay Kafkas, "Beşiktaş, Antalyaspor ve Başakşehir maçlarındaki iyi görüntüyü bu maç veremedik. Haftada 3 maç bize iyi gelmedi sanırım. Kötü oynadık, camiamızdan özür diliyorum" dedi.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:05
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
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