Diriliş Aslan
G.Saray, 2-0’dan 2-2’ye yakalandı. Üstüne Bruma atıldı. ‘Lige de havlu atıyor’ denirken, Eren’in son saniye golüyle 3 maç sonra kazanıp yeniden 3. sıraya çıktı.
RIZA ÇALIMBAY'LA EVDE İLK YENİLGİ
Antalyaspor, Rıza Çalımbay yönetiminde sahasında bu sezon ilk kez yenildi. Kırmızı-beyazlılar, Çalımbay'ın gelmesinden sonra evinde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanırken, 1 kez berabere kalmıştı. G.Saray bu galibiyetle, F.Bahçe'yi geçip tekrar 3. sıraya çıktı.
5 YIL SONRA GÜLDÜ
Cimbom, Antalyaspor'u 5 yıl sonra deplasmanda yendi. Sarıkırmızılılar, Antalya'da en son 2012- 13 sezonunun ilk yarısında 4-0 kazanmıştı. Geçen sezon Antalya'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2 galip bitirmişti. Aslan, ligin ilk yarısındaki maçı da 3-1 kazandı.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:15
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
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