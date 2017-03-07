 Diriliş Aslan – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Diriliş Aslan

    Diriliş Aslan

    G.Saray, 2-0’dan 2-2’ye yakalandı. Üstüne Bruma atıldı. ‘Lige de havlu atıyor’ denirken, Eren’in son saniye golüyle 3 maç sonra kazanıp yeniden 3. sıraya çıktı.

    Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, 'u nefesleri kesen maçta 3-2 yenerek zirve yarışını sürdürdü. 24'te Bruma ile öne geçen Aslan, 36'da Eren'in füzesi ile farkı ikiye çıkardı. 44'te Chedjou'nun hatasında Mbilla affetmedi. 53'te Deniz skoru eşitledi. 84'te Bruma kızarırken, 90+6'da Eren'in kafası skoru belirledi. Sarı-kırmızılılar 3-2'lik zaferle 3 maçlık galibiyet hasretine de son verdi. Riekerink ile çıktığı son maçta Kayserispor'a Arena'da 2-1 yenilen Cimbom, daha sonra göreve gelen İgor Tudor ile Çaykur Rizespor (D) ile 1-1 berabere kalıp, Beşiktaş'a ise sahasında 1-0 mağlup olmuştu. Tudor da dünkü galibiyetle 'ın başında siftah yaptı. Öte yandan iki takım arasında son iki sezonda oynanan 4 lig maçında 21 gol atıldı (maç başına 5.2 gol).

    RIZA ÇALIMBAY'LA EVDE İLK YENİLGİ
    Antalyaspor, Rıza Çalımbay yönetiminde sahasında bu sezon ilk kez yenildi. Kırmızı-beyazlılar, Çalımbay'ın gelmesinden sonra evinde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanırken, 1 kez berabere kalmıştı. G.Saray bu galibiyetle, F.Bahçe'yi geçip tekrar 3. sıraya çıktı.

    5 YIL SONRA GÜLDÜ
    Cimbom, Antalyaspor'u 5 yıl sonra deplasmanda yendi. Sarıkırmızılılar, Antalya'da en son 2012- 13 sezonunun ilk yarısında 4-0 kazanmıştı. Geçen sezon Antalya'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2 galip bitirmişti. Aslan, ligin ilk yarısındaki maçı da 3-1 kazandı.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:15
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