Bursa’nın önü açık
Mutlu Topçu'ya göre Gaziantep galibiyeti her şeyi düzeltecek .
TİMSAH ŞUT SAYISINI YÜKSELTTİ
Bu sezon gol yollarında sorun yaşayan Bursaspor, Gaziantep ile oynadığı maç öncesi son 5 karşılaşmada yalnızca 7 kez isabetli şut çekebilmişti. Timsah, Gaziantepspor karşılaşmasında ise 9 kez kaleyi buldu. Yöneticiler, "G.Antep galibiyeti ilaç gibi geldi" dedi.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:10
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
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