 Bursa’nın önü açık – Fotomaç – 07 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Bursa’nın önü açık

    Bursa’nın önü açık

    'ya göre Gaziantep galibiyeti her şeyi düzeltecek .

    Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Gaziantepspor'a karşı aldıkları 2-1'lik galibiyetin sezonun en önemli 3 puanlarından birisi olduğunu söyledi. Topçu, "Bu galibiyet önümüzü açtı. Şimdi Osmanlıspor mücadelesi var. Bundan sonra hedefi adım adım koymak gerekiyor" diye konuştu. Öte yandan ligde geride kalan 23 haftada gördüğü kartlarla ligin en hırçın takımları arasında yer alan Bursaspor'un toplamda 8 oyuncusu cezaları sebebiyle maç kaçırdı. Osmanlı deplasmanında da Sivok ve Jorquera cezası nedeniyle kadroda yok.

    TİMSAH ŞUT SAYISINI YÜKSELTTİ
    Bu sezon gol yollarında sorun yaşayan Bursaspor, Gaziantep ile oynadığı maç öncesi son 5 karşılaşmada yalnızca 7 kez isabetli şut çekebilmişti. Timsah, Gaziantepspor karşılaşmasında ise 9 kez kaleyi buldu. Yöneticiler, "G.Antep galibiyeti ilaç gibi geldi" dedi.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursa’nın önü açık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.