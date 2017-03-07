 "Beraberliğe üzülürken mağlup olduk" – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    "Beraberliğe üzülürken mağlup olduk"

    "Beraberliğe üzülürken mağlup olduk"
    Antalya'nın teknik patronu Rıza Çalımbay beraberliğe üzülürken yenildiklerini söyledi. Çalımbay, "Ne olursa olsun o golü yemememiz gerekiyordu. G.Saray bir tek ölü toptan gol atabilirdi. Biz beraberliğe üzülürken mağlup olduk" diye konuştu.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:15
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