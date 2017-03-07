Antalya'nın teknik patronu Rıza Çalımbay beraberliğe üzülürken yenildiklerini söyledi. Çalımbay, "Ne olursa olsun o golü yemememiz gerekiyordu. G.Saray bir tek ölü toptan gol atabilirdi. Biz beraberliğe üzülürken mağlup olduk" diye konuştu.