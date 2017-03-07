Balta out Çalık 'in'
G.Saray'da Tudor sürprizi bu kez stoperde yaptı.
SAĞ BEK SEMİH
İgor Tudor sağ bekte yine Semih Kaya'ya şans verdi. Üç gerçek sağ bek Martin Linnes, Sabri ve Cavanda yedek kulübesinde otururken, stoper Semih sağ bekte görev yaptı. Hakan Balta ile birlikte kulübede 4 savunmacı yer aldı. Kenarda hücuma yönelik olarak sadece Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş oturdu.
CHEDJOU UCUZ YIRTTI
Antalyaspor'un attığı ilk golde topu Mbilla'ya kaptıran Aurelien Chedjou, son dakikada gelen galibiyetle hedef tahtası olmaktan kurtuldu. Kamerunlu, soyunma odasında arkadaşlarından özür dilerken, Eren'e teşekkür etti.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:20
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
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