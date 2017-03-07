 Balta out Çalık 'in' – Fotomaç – 07 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Balta out Çalık 'in'

    Balta out Çalık 'in'

    G.Saray'da Tudor sürprizi bu kez stoperde yaptı.

    Hafta boyu yapılan taktik idmanlarında Hakan Balta'yı as takımda oynatan Hırvat hoca, Antalya'daki son idmanda fikrini değiştirdi ve Ahmet Çalık'ı dün ilk onbirde sahaya sürdü.

    SAĞ BEK SEMİH
    İgor Tudor sağ bekte yine 'ya şans verdi. Üç gerçek sağ bek Martin Linnes, Sabri ve Cavanda yedek kulübesinde otururken, stoper Semih sağ bekte görev yaptı. ile birlikte kulübede 4 savunmacı yer aldı. Kenarda hücuma yönelik olarak sadece Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş oturdu.

    CHEDJOU UCUZ YIRTTI
    Antalyaspor'un attığı ilk golde topu Mbilla'ya kaptıran Aurelien Chedjou, son dakikada gelen galibiyetle hedef tahtası olmaktan kurtuldu. Kamerunlu, soyunma odasında arkadaşlarından özür dilerken, Eren'e teşekkür etti.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Balta out Çalık 'in' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.