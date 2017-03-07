 Avrupa’ya gideceğiz – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Avrupa’ya gideceğiz

    Avrupa’ya gideceğiz
    Antalya Başkanı Ali Şafak Öztürk, son dakika golüyle gelen yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Öztürk, "Lig devam ediyor. İnşallah takımı Avrupa'ya götürmek istiyoruz. İnanıyorum ki Antalyaspor iyi yerlere gelecek" diye konuştu.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:40
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