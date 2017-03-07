Altın kafa Eren
İki golle gecenin kahramanı olan usta santrfor, önce ceza alanı dışından jeneriklik bir vuruşla Antalyaspor filelerini sarstı. 90+6’daki kafası ise Aslan’ı hayata bağladı
HEDEF ŞAMPİYONLUK
Bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 10, toplamda 12. sayısını kaydeden Derdiyok'un 1 de asisti bulunuyor. Tecrübeli forvet, karşılaşma sonrası iyi mücadele ederek kazandıklarını belirtip, "10 kişi kalmamıza rağmen kazanmak bize moral verdi. Hedefimiz şampiyonluk, zaten G.Saray'ın başka bir hedefe oynaması söz konusu olamaz. Elimizden geleni yapıp sezon sonunda en iyi yerde olacağız" dedi.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 00:36
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
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