 Altın kafa Eren – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Altın kafa Eren

    Altın kafa Eren

    İki golle gecenin kahramanı olan usta santrfor, önce ceza alanı dışından jeneriklik bir vuruşla Antalyaspor filelerini sarstı. 90+6’daki kafası ise Aslan’ı hayata bağladı

    Son dakika golüyle galip gelen Galatasaray'da altın kafa Eren Derdiyok yine yaptı yapacağını... İlk olarak 36. dakikada ceza alanı dışından gönderdiği jeneriklik füze ile sarı-kırmızılı takımı 2-0 öne geçiren golü atan 28 yaşındaki santrfor, bitirici vuruşu ise 90+6'da yaptı. Antalyaspor'un akın akın geldiği son anlarda karşı atağa kalkan Aslan, soldan serbest vuruş kazandı. Selçuk İnan'ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen 1.91'lik futbolcu, kafasının ucuyla dokunarak topu ağlara yollayıp Cimbom'a 3 puanı getiren golü kaydetti.

    HEDEF ŞAMPİYONLUK
    Bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 10, toplamda 12. sayısını kaydeden Derdiyok'un 1 de asisti bulunuyor. Tecrübeli forvet, karşılaşma sonrası iyi mücadele ederek kazandıklarını belirtip, "10 kişi kalmamıza rağmen kazanmak bize moral verdi. Hedefimiz şampiyonluk, zaten G.Saray'ın başka bir hedefe oynaması söz konusu olamaz. Elimizden geleni yapıp sezon sonunda en iyi yerde olacağız" dedi.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:36
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