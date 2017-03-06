Uyuyan rakibi uyandırdı

Galatasaray Antalyaspor karşısında ilk yarım saatte attığı 2 golle farka koşarken, Aurelien Chedjou'nun ilk yarının bitimine dakikalar kala yaptığı hata Antalyaspor'u maça yeniden ortak etti.

3'lü savunmanın ortasında görev yapan Chedjou, 41. dakikada yaptığı üst üste hatalarla Antalyaspor'a adeta golü hediye etti.

Chedjou'nun pas hatasında MBilla araya girdi. Topu yeniden önünde bulan Chedjou bu kez kalecisi Muslera'ya dönmek istedi ancak geri pası kısa düşünce pozisyonu iyi takip eden MBilla farkı 1'e indiren golü attı.

Chedjou'nun hatasından sonra sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada şu yorumları yaptı:

-Bruma atsa attırsa 3-0 olacak bitecekti maç ama Chedjou attırdı 2-1 oldu. Rahat maç izlemek yasak bize.

-Chedjou 'nun kaptırdığı top sonrası golü yedik.

-Chedjou yine eskisi gibi oynuyor.

-Chedjou tam el bombası 2.yarı dahada hata yapar.

-Her mac pozisyon hatasindan gol yiyecegimize 3-4 macta bir Chedjou'nun bireysel hatasından gol yemeyi tercih ederim.