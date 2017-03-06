Uyuyan rakibi uyandırdı
Defanstaki hataları nedeniyle sık sık eleştirilen Chedjou, Antalyaspor karşısında yine şimşekleri üzerine çekti. Chedjou'nun kaptırdığı top Galatasaray'ın kalesinde gole sebep oldu.
Galatasaray Antalyaspor karşısında ilk yarım saatte attığı 2 golle farka koşarken, Aurelien Chedjou'nun ilk yarının bitimine dakikalar kala yaptığı hata Antalyaspor'u maça yeniden ortak etti.
3'lü savunmanın ortasında görev yapan Chedjou, 41. dakikada yaptığı üst üste hatalarla Antalyaspor'a adeta golü hediye etti.
Chedjou'nun pas hatasında MBilla araya girdi. Topu yeniden önünde bulan Chedjou bu kez kalecisi Muslera'ya dönmek istedi ancak geri pası kısa düşünce pozisyonu iyi takip eden MBilla farkı 1'e indiren golü attı.
Chedjou'nun hatasından sonra sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada şu yorumları yaptı:
-Bruma atsa attırsa 3-0 olacak bitecekti maç ama Chedjou attırdı 2-1 oldu. Rahat maç izlemek yasak bize.
-Chedjou 'nun kaptırdığı top sonrası golü yedik.
-Chedjou yine eskisi gibi oynuyor.
-Chedjou tam el bombası 2.yarı dahada hata yapar.
-Her mac pozisyon hatasindan gol yiyecegimize 3-4 macta bir Chedjou'nun bireysel hatasından gol yemeyi tercih ederim.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:38
- ''Olduğum kişiyi seviyorum''
Toplam 9
Yorum
Senol gunes Senol gunes gibi hocaya az bile yapiyorsun devam et biz senin arkandayiz ((((((
- Beşiktaş'ta öncelik Süper Lig
Toplam 7
Yorum
FB ABDÜL B Şehir Akhisarda kupaya asılmaz algısı ile kupamız garanti BJK maçını alıp B Şehiri şampiyon yaparız 2 kupayı kardeş payı yaparız
- Chedjou'dan büyük hata
Toplam 3
Yorum
ekol goool 2-2
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