Rıdvan Dilmen: "G.Saray bir model değiştiriyor"

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın son saniye golüyle kazandığı karşılaşmayı yorumladı. İşte Dilmen'in sözleri:

"ANASI AĞLADI ÇOCUĞUN..."



"Şansal abiyi aradım biraz önce, en çok sprint atan oyuncuyu merak ediyordum. Yasin olduğuna eminim. Üç oyuncunun işi çok zor. Yasin, Carole ve Semih. Top, Galatasaray'a geçtiğinde 3'lü savuma oluyor. Rakibe geçince de 4'lü hatta 2-0'dan sonra Tudor haber yolladı ve 5'li hatta 6'lı oldular. Şimdiden söyleyeyim, Galatasaray'da ilk değişiklik Yasin ile, 2. değişiklik Josue ile olur çok büyük ihtimalle. Yasin'in mesafesi 70-80 metrede oynamak zorunda çocuk. Yasin'in anası ağladı, yoruldu çocuk. Klasik Chedjou hatası golü oldu. Tudor'un muhtemelen birinci stoperidir. Hiç alakası yokken takımı oyuna ortak etti. Yarın bir gün Sneijder geldiğinde, Sneijder'in de gol adedi bu düzende artacaktır."

"G.SARAY'A CANER'LE GöKHAN LAZIM"

"Tudor'un defansa dönmeyen yıldız oyuncularla pek işi olmayacak gibi görünüyor. Galatasaray seneye çok fizikli olur. Galatasaray bir model değiştiriyor. Türkiye'de böyle oynayan tek takım gibi. Bugün Antalya 4 pozisyon verdi ve 3'ünü de yedi zaten. Yasin kariyeri boyunca en çok efor sarf ettiği 3 haftayı yaşıyor. Bu galibiyet takıma müthiş bir moral getirdi. Rodrigues'in işi zor çünkü savunma yok. Bana göre Sabri'nin hiç şansı yok. İyi bir Caner ya da Gökhan Gönül bu takıma mükemmel uyar. Ali Palabıyık dünya çapında bir hakem olabilir."