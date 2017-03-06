Örümcek adam işbaşında!
Sarı-lacivertlilerin vazgeçilmezi, Osmanlıspor’a karşı görevini başarıyla tamamladı. Savunmada hatasız oynayan yıldız futbolcu, 90+1’deki golüyle 3 puanı kazandırdı.
Kadıköy'de dün gecenin en çok tartışılan ismi Mehmet Topal, gol pozisyonuyla ilgili açık ve net konuştu. Topal, 1-0 kazandıkları maçla ilgili "Hakem olsam elime çarptığı için golü vermezdim" diye konuştu. Topu isteyerek elle kontrol etmediğini, meşin yuvarlağın eline çarptığını vurgulayan Mehmet, "Hakem olsam elime çarptığı için golü vermezdim. Yine söylüyorum, bilerek elle oynamadım. 'Çarpmadı' diyemem, bariz ortada. Koluma tesadüfen çarptı, gol oldu. Kesinlikle kontrol etmedim. Top elime çarptı" dedi.
İZLEDİKTEN SONRA ANLADIM
"Ailemin üzerine yemin ederim, bilerek elle kontrol etmiş olsaydım kesinlikle hakeme söylerdim. Çok fazla efor sarf ettik bugün. O yorgunlukla çarptı" diye kendini savunan milli futbolcu, "Bunun gibi bir çok maçımız gitti. Bursa maçında aleyhimize penaltı verildi, Antalya'da golümüz verilmedi. Yarıştan uzaklaştık. Beşiktaş'ın maçında Atınç'ın pozisyonu penaltıydı. Kimse "Neden söylemedin?" dedi mi? Penaltı verilse belki berabere bitecekti. Ben izledikten sonra elime çarptığını anladım" ifadelerini kullandı.
F.BAHÇE'DEKi EN GOLCÜ SEZONU
Jeremain Lens'in sağdan kullandığı kornerde kafalardan seken topu eliyle önüne attıktan sonra Karcemarskas'ı avlayan Mehmet Topal, sarılacivertlilere 3 puanı kazandırdı. Takımına ligde 4 maç sonra galibiyet sevinci yaşatan milli futbolcu, bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ayrıca Mehmet, 4. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe ile ligde en golcü dönemini yaşıyor.
İZLEDİKTEN SONRA ANLADIM
"Ailemin üzerine yemin ederim, bilerek elle kontrol etmiş olsaydım kesinlikle hakeme söylerdim. Çok fazla efor sarf ettik bugün. O yorgunlukla çarptı" diye kendini savunan milli futbolcu, "Bunun gibi bir çok maçımız gitti. Bursa maçında aleyhimize penaltı verildi, Antalya'da golümüz verilmedi. Yarıştan uzaklaştık. Beşiktaş'ın maçında Atınç'ın pozisyonu penaltıydı. Kimse "Neden söylemedin?" dedi mi? Penaltı verilse belki berabere bitecekti. Ben izledikten sonra elime çarptığını anladım" ifadelerini kullandı.
F.BAHÇE'DEKi EN GOLCÜ SEZONU
Jeremain Lens'in sağdan kullandığı kornerde kafalardan seken topu eliyle önüne attıktan sonra Karcemarskas'ı avlayan Mehmet Topal, sarılacivertlilere 3 puanı kazandırdı. Takımına ligde 4 maç sonra galibiyet sevinci yaşatan milli futbolcu, bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ayrıca Mehmet, 4. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe ile ligde en golcü dönemini yaşıyor.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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