 Olaylı maç Konya’nın – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Olaylı maç Konya’nın

    Olaylı maç Konya’nın

    Son haftalarda galibiyete hasret kalan iki takımın mücadelesinde A. Konyaspor, ’u tek golle geçti. Maçın son bölümünde Adana tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun 15 dakika durdu.

    Süper Lig'de , evinde 'u konuk etti. Çekişmeli geçen mücadelede Atiker Konyaspor 1-0'lık galibiyet aldı. Konuk takımın golünü 29. dakikada Jens Jonsson kaydetti. Yeşil-beyazlı takım bu skorla 32 puana yükselirken, Adanaspor ise 17 puanda kaldı. Atiker Konyaspor 4 haftalık galibiyet hasretini dindirdi.

    TARAFTARLAR İSYAN ETTİ
    Küme düşme hattından kurtulamayan Akdeniz temsilcisinde taraftarlar 83. dakikadan sonra isyan bayrağını çekti. "Yönetim istifa" sesleriyle sahaya yabancı maddeler atıldı. Sahaya birkaç taraftarın da girdiği görüldü.

    TRİBÜNLER KARIŞTI
    Adanaspor, Süper Lig'de üst üste dördüncü yenilgisini aldı. Taraftarlar maçın sonunda koltukları kırdı. Bir taraftar sahaya girdi ve Konyalı oyunculara bıçak atıldı. Olaylar yüzünden karşılaşma 15 dakika durmak zorunda kaldı.

    İHTİYACIMIZ VARDI
    Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman kazandıkları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Üç puana ihtiyacımız vardı. Ligde çok kritik bir döneme girdik. Adanaspor önünde savunmada çok iyi oynadık. Ani ataklarla gol aradık ve bulduk. Özgüvenimiz yükseldi" dedi.

    TAKIM STRESE GİRDİ
    Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Konya önünde iç saha avantajını kullanamadıklarını belirtti. Şahin, "Maç boyunca baskılı gibi gözüktük ancak rakip savunmayı açamadık. Uzun süre gol bulamayınca taraftar baskısı arttı ve oyuncularım strese girdi. Çok üzgünüz" dedi.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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