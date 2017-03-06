 Kayseri’de seri sonu! – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Kayseri’de seri sonu!

    Kayseri’de seri sonu!

    , karşısında iki kez öne geçtiği maçta uzatmalarda yediği golle 1 puana razı oldu.

    'de altsıralardan kurtulma mücadelesi veren ve son haftalarda müthiş bir seri yakalayan Kayserispor, evinde karşısında iki kez öne geçmesine rağmen 90+3'tke yediği golle yıkıldı. 25'inci dakikada Deniz Türüç'ün attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, 42. dakikada Kasımpaşa'nın Titi ile attığı penaltı golüne engel olamadı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya da etkili başlayan , 73'te Raheem Lawal ile bir kez daha öne geçti: 2-1.

    CASTRO NOKTA KOYDU
    Golden sonra kendi yarı sahasına çekilen Kayserispor, maçı kazanacağını düşündüğü anlarda büyük şok yaşadı. Soldan kullanılan korner atışında Castro'nun kafa vuruşunda top ağlara giderken Kayserispor'un 3 puan umutları sona erdi maç 2-2 bitti.

    PENALTIDAN ÖNCE FAUL VAR
    Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonu sert açıklamalar yaptı. Genç hoca, son dakikada yedikleri golle kazanacakları maçta 1 puana razı olduklarını belirtip, "Aleyhimize verilen penaltı tam komedi. Penaltıdan önce Deniz'e faul var. Emeğimize yazık oluyor. Geçen hafta Rize, bu hafta Kasımpaşa maçında komedi penaltılar çalınıyor. Böyle penaltı verilecekse her maçta 100 tane penaltı olur" dedi. Maçın pazar oynanmasını da eleştiren Yalçın, "Yayıncı kuruluşun keyfine göre program yapılıyor. Perşembe oynadık, çıkıp pazar günü oynuyoruz. Rakibimiz 5 gün dinleniyor. Böyle bir adaletsizlik olamaz" diye tepkisini dile getirdi.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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