Hayata dönüş

Sayısız gol kaçtı. Maç iki takıma gidip geldi. Uzatmalarda Topal’ın tartışmalı golüyle gülen Kanarya maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi

Süper Lig'de Fenerbahçe, Osmanlıspor'u 1-0 yenerek 4 maç aradan sonra kazandı. Sarı-lacivertliler, Kayserispor'a deplasmanda 4-1 yenildikten sonra ligde oynadığı son üç maçta Bursaspor'la deplasmanda 1-1,



Kasımpaşa ile Kadıköy'de 0-0, Gaziantepspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, Osmanlıspor karşısında yine çok zorlandı. Sayısız pozisyonun kaçtığı karşılaşma iki tarafa da gidip geldi. Regattin'in bir topu üst direkten döndü. 90+1'de sahneye çıkan Mehmet Topal eliyle kontrol ederek attığı golle skoru belirledi. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 41'e yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı.



KENDİNİ KURTARDI

Fenerbahçe ayrıca kazanarak, 2002-03 sezonundan sonra Süper Lig'de en uzun süre galip gelemediği (5 maç) seriye ulaşma ve 1990-91 sezonundan sonra ilk kez 23. haftada 40 puanda kalma rekorlarını kırmaktan da kurtuldu.