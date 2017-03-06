Gençlerbirliği nefes aldı

Düşme potasından uzaklaşmak isteyen iki ekibin zorlu mücadelesinde Ankara temsilcisi kazanmayı bildi.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 29 yaptı ve 11. sıraya yükseldi. Akhisar ise 27 puanla 13. sıraya geriledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Gençlerbirliği duran top organizasyonuyla golü buldu. Milinkovic'in kullandığı korner atışında Akhisar Belediyespor ceza alanında iyi yükselen Luccas Claro'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bora Körk'ün solundan ağlara gitti: 1-0.

20. dakikada Aydın Karabulut'un pasında topla Akhisar Belediyespor ceza alanında buluşan Muric'in dönerek bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

35. dakikada Serdar Gürler'in pasında topla buluşan Milinkovic'in, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunda Bora Körk'e çarpan meşin yuvarlak, kale direğinin yanından kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



52. dakikada Milinkovic'in kullandığı faul atışında ceza alanında iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Bora Körk meşin yuvarlağı kontrol etti.



55. dakikada Gençlerbirliği 2-0 öne geçti. Serdar Gürler, topu orta alanda kaptıktan sonra Muric ile paslaştı. Topla tekrar Akhisar Belediyespor ceza alanının sağında buluşan Serdar Gürler, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Aydın Karabulut'a çıkardı. Aydın gelişine bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



66. dakikada kaleci Hopf'un attığı uzun topta Akhisar Belediyespor kalecisiyle karşı karşıya kalan Rantie'nin vuruşunda, açıyı daraltan Bora Körk yatarak meşin yuvarlağı çıkardı.



69. dakikada Ömer Bayram'ın soldan yaptığı ortada, Gençlerbirliği ceza alanında iyi yükselen Bokila'nın kafa vuruşunda kaleci Hopf, son anda meşin yuvarlağı kale direğinin üstünden kornere çeldi.



Gençlerbirliği, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.