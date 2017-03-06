Cimbom'un Derdiyok!

Antalya Arena'da oynanan mücadeleye Galatasaray hızlı başladı.

AÇILIŞ BRUMA'DAN

24. dakikada Bruma Josue ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı ve bekletmeden sağ ayağıyla yaptığı vuruş ile meşin yuvarlağı Saso Fornezzi'nin sağında ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

EREN DERDİYOK'TAN FÜZE

Mücadelenin 36.dakikasında Josue'nin pasıyla topla buluşan Eren Derdiyok ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan sağ ayağıyla kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Saso Fornezzi'nin üzerinden ağlarla buluştu. Bu golle Cimbom skoru 2-0'a getirdi.

CHEDJOU'DAN BÜYÜK HATA

44. dakikada Aurelien Chedjou'nun kaleciye vermek istediği geri pası kısa düştü ve araya Serge Mbilla Etame girdi. Serge Mbilla Etame, hızla ceza alanına ilerledi ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın sağından ağlarla buluşturdu. Galatasaray cephesi golden önce faul yapıldığı gerekçesi ile itirazlarda bulundu ama sonuç değişmedi. Bu golle skor 2-1'e geldi.

İlk yarı 2-1 sona erdi.

DENİZ KADAH SKORU EŞİTLEDİ

Karşılaşmanın 53. dakikasında hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Danilo Campos hızla ceza alanına girdi ve son çizgi yakınlarından yerden pasını kale ağzına gönderdi. Bu pasa hareketlenen Deniz Kadah altıpas içinde sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Skor dengelendikten sonra iki ekipte gol bulmak için baskını artırdı.

BRUMA ATILDI!

84. dakikada orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Bruma Zeki Yıldırım'a yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık tarafından ikinci sarı kartla kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bruma ilk sarı kartını attığı gol sonrasında rakip takım taraftarı önünde yaptığı sus işareti sebebiyle görmüştü.



EREN DERDİYOK GALİBİYETİ GETİRDİ!

90+6. dakikada sağ kanattan hızla içeri girmeye çalışan Rodrigues düşürüldü. Kazanılan serbest vuruşta topun başına Selçuk İnan geçti. Selçuk etkili bir orta kesti. Topa iyi yükselen Eren Derdiyok güzel bir kafa vuruşu ile topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu ve Galatasaray'ı 3-2 öne geçirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Cimbom çok zorlandığı Antalya deplasmanından galibiyetle döndü.



Bu sonuçla Galatasaray puanını 43 yaptı ve 3. sıradaki yerini korudu. Antalyaspor ise 35 puanla 6. sırada kaldı.



ANTALYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor ise geçen hafta Akhisar Belediyespor ile oynanan maçın kadrosuna göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahada yer aldı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Akhisar Belediyespor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Zeki Yıldırım'ın yerine Salih Dursun'a şans tanıdı.

Akhisar Belediyespor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Eto'o'nun yerine ise Serdar Özkan, Galatasaray karşısında forma giydi.

STAT DOLMADI

Antalyaspor Kulübü tarafından yaklaşık bir haftadır yapılan çağrılara rağmen müsabakada stat dolmadı.

Ev sahibi ekibin taraftarları kale arkasındaki tribünlerde yerlerini alırken, batı ve doğu tribünlerinde büyük boşluklar göze çarptı. Misafir takım tribününde ise yer yer boşluklar oluştu.