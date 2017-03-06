 Bruma'ya kırmızı kart – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    'ya kırmızı kart

    Bruma'ya kırmızı kart

    Galatasaray, kritik Antalyaspor karşılaşmasında son 5 dakikayı 1 kişi eksik tamamladı.

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşan Galatasaray'da şoku yaşandı.

    24. dakikada attığı golle sarı-kırmızılıları öne geçiren Bruma, gol sevincinde yaptığı sus işareti nedeniyle sarı kart görmüştü.

    Karşılaşmanın 84. dakikasında tehlikeli hareket yapan Bruma'ya hakem Ali Palabıyık 2. sarı kartın ardından kırmızı kartını çıkardı.

    G.Saray Antalyaspor karşısında son bölümü 10 kişi oynamak zorunda kalırken, Portekizli yıldız Galatasaray'ın 23. haftada Gençlerbirliği ile oynanacağı maçta cezalı duruma düştü.

    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:54
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