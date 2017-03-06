Bruma'ya kırmızı kart
Galatasaray, kritik Antalyaspor karşılaşmasında son 5 dakikayı 1 kişi eksik tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşan Galatasaray'da Bruma şoku yaşandı.
24. dakikada attığı golle sarı-kırmızılıları öne geçiren Bruma, gol sevincinde yaptığı sus işareti nedeniyle sarı kart görmüştü.
Karşılaşmanın 84. dakikasında tehlikeli hareket yapan Bruma'ya hakem Ali Palabıyık 2. sarı kartın ardından kırmızı kartını çıkardı.
G.Saray Antalyaspor karşısında son bölümü 10 kişi oynamak zorunda kalırken, Portekizli yıldız Galatasaray'ın 23. haftada Gençlerbirliği ile oynanacağı maçta cezalı duruma düştü.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:54
- ''Olduğum kişiyi seviyorum''
Toplam 9
Yorum
Senol gunes Senol gunes gibi hocaya az bile yapiyorsun devam et biz senin arkandayiz ((((((
- Beşiktaş'ta öncelik Süper Lig
Toplam 7
Yorum
FB ABDÜL B Şehir Akhisarda kupaya asılmaz algısı ile kupamız garanti BJK maçını alıp B Şehiri şampiyon yaparız 2 kupayı kardeş payı yaparız
- Uyuyan rakibi uyandırdı
Toplam 3
Yorum
ekol goool 2-2
Bruma'ya kırmızı kart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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