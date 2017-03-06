Başakşehir takipte
Ligin flaş ekibi Başakşehir, Alanya engelini Edin Visca ve Mustafa ile geçti. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, puanını 49 yaparak Beşiktaş’ın 4 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdürdü.
Süper Lig'de Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunan Başakşehir sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 yendi. Maçtaki gol perdesini ev sahibi takım açtı. 39'da sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Caicara son çizgiye indi ve pasını içeri doğru çıkardı, gelişine Visca sert vurdu. Üst direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.
MUSTAFA FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarıda 50'de Visca ortaladı, ön direkte Mustafa Pektemek'in dokunuşunda top önce savunmaya ardından tekrar Mustafa'ya çarptı ve kaleciyi yanıltıp ağlarla buluştu: 2-0. 57'de Alanya atağında Altı pasın hemen dışında gelişine vuran Junior Fernandes sağ üst köşeden topu ağlara yolladı: 2-1. Bu sonucun ardından Abdullah Avcı'nın öğrencileri, puanını 49 yaparak lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Saffet Susic'in ekibi ise, 25 puanda 14. sıradaki yerinde kaldı.
İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Süper Lig'de bu sezon sahasında yenilmeyen iki takım var. Beşiktaş ve M.Başakşehir takımları bu sezon evinde kaybetmedi. Abdullah Avcı yönetimindeki takım bu sezon sahasında oynadığı 12 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik aldı.
EMRE SAKATLANDI
Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu mücadelenin 33. dakikasında sol üst baldırından sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Emre'nin yerine Hakan oyuna girdi.
İLK KEZ FORMA GİYDİ
Başakşehir'in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Togolu golcü Emmanuel Adebayor dün ilk kez ligde oynadı.
BİZİM İÇİN MÜTHİŞ
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor'u yendikleri için mutlu olduğunu belirterek, "Alanyaspor da açık oynadı ve oyunu güzelleştirdi. Zirvede Beşiktaş'ı takip etmeyi sürdürüyoruz. Ligin ikincisiyiz, 49 puanımız var. Bizim için müthiş bir durum" diye konuştu.
BERABERE OLMALIYDI
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Saffet Susiç, 2-1 kaybedilen Medipol Başakşehir maçının ardından "Karşılaşmanın hakkı beraberlikti" dedi. Deneyimli teknik adam, "Oyuncularıma söyleyeceğim fazla birşey yok. Fırsatları kullanamadık" diye konuştu.
MUSTAFA FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarıda 50'de Visca ortaladı, ön direkte Mustafa Pektemek'in dokunuşunda top önce savunmaya ardından tekrar Mustafa'ya çarptı ve kaleciyi yanıltıp ağlarla buluştu: 2-0. 57'de Alanya atağında Altı pasın hemen dışında gelişine vuran Junior Fernandes sağ üst köşeden topu ağlara yolladı: 2-1. Bu sonucun ardından Abdullah Avcı'nın öğrencileri, puanını 49 yaparak lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Saffet Susic'in ekibi ise, 25 puanda 14. sıradaki yerinde kaldı.
İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Süper Lig'de bu sezon sahasında yenilmeyen iki takım var. Beşiktaş ve M.Başakşehir takımları bu sezon evinde kaybetmedi. Abdullah Avcı yönetimindeki takım bu sezon sahasında oynadığı 12 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik aldı.
EMRE SAKATLANDI
Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu mücadelenin 33. dakikasında sol üst baldırından sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Emre'nin yerine Hakan oyuna girdi.
İLK KEZ FORMA GİYDİ
Başakşehir'in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Togolu golcü Emmanuel Adebayor dün ilk kez ligde oynadı.
BİZİM İÇİN MÜTHİŞ
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor'u yendikleri için mutlu olduğunu belirterek, "Alanyaspor da açık oynadı ve oyunu güzelleştirdi. Zirvede Beşiktaş'ı takip etmeyi sürdürüyoruz. Ligin ikincisiyiz, 49 puanımız var. Bizim için müthiş bir durum" diye konuştu.
BERABERE OLMALIYDI
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Saffet Susiç, 2-1 kaybedilen Medipol Başakşehir maçının ardından "Karşılaşmanın hakkı beraberlikti" dedi. Deneyimli teknik adam, "Oyuncularıma söyleyeceğim fazla birşey yok. Fırsatları kullanamadık" diye konuştu.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Başakşehir takipte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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