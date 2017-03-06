Antalyaspor - Galatasaray | 20.00

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen, Süper Lig'de son 3 maçında 8 puan kaybederek şampiyonluk şansını azaltan Galatasaray sezonun flaş ekibi Antalyaspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılı takım kazanıp hem galibiyet hasretine son vermeyi hem de en azından Şampiyonlar Ligi şansını sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşma İgor Tudor için de kritik önem taşıyor. Olası bir kayıpta ilk iki maçında sadece 1 puan alabilen Hırvat çalıştırıcının geleceğini de tartışmaya açacak.



DİŞ GEÇİREMİYOR!..

Aslan, Antalya ile yaptığı son 18 lig maçından sadece 6'sını kazandı, 12'sinde puan yitirdi. (4 yenilgi, 8 beraberlik). İki ekip arasında lig tarihinde yapılan 41 maçta ise G.Saray galibiyetlerde 24-7 önde. Geçen sezon Antalya'da oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazanmıştı.







STAT: Antalya Arena

YAYIN: beIN SPORTS 1



HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 20.00

ANTALYASPOR: Fornezzi, Celustka, Diego, Chicco, Sakıb, Salih, Charles, Mbilla, Danilo, Serdar, Deniz

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

GALATASARAY: Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Josue, Bruma, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor