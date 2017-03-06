 Antalyaspor - Galatasaray | 20.00 – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    - | 20.00

    Antalyaspor - Galatasaray | 20.00

    'in 23. hafta maçında , 'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, kazanıp en azından Şampiyonlar Ligi şansını sürdürmeyi planlıyor. İlk iki maçından 1 puan çıkarabilen Igor Tudor da siftah peşinde. Zorlu mücadele saat 20.00'de başladı.

    Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen, 'de son 3 maçında 8 puan kaybederek şampiyonluk şansını azaltan sezonun flaş ekibi 'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılı takım kazanıp hem galibiyet hasretine son vermeyi hem de en azından Şampiyonlar Ligi şansını sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşma İgor Tudor için de kritik önem taşıyor. Olası bir kayıpta ilk iki maçında sadece 1 puan alabilen Hırvat çalıştırıcının geleceğini de tartışmaya açacak.

    DİŞ GEÇİREMİYOR!..
    Aslan, Antalya ile yaptığı son 18 lig maçından sadece 6'sını kazandı, 12'sinde puan yitirdi. (4 yenilgi, 8 beraberlik). İki ekip arasında lig tarihinde yapılan 41 maçta ise G.Saray galibiyetlerde 24-7 önde. Geçen sezon Antalya'da oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazanmıştı.



    STAT:     Antalya Arena
    YAYIN: beIN SPORTS 1

    HAKEM: Ali Palabıyık
    SAAT: 20.00

    ANTALYASPOR: Fornezzi, Celustka, Diego, Chicco, Sakıb, Salih, Charles, Mbilla, Danilo, Serdar, Deniz
    TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

    GALATASARAY: Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Josue, Bruma, Eren
    TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:47
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