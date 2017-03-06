Antalyaspor - Galatasaray | 20.00
Süper Lig'in 23. hafta maçında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, kazanıp en azından Şampiyonlar Ligi şansını sürdürmeyi planlıyor. İlk iki maçından 1 puan çıkarabilen Igor Tudor da siftah peşinde. Zorlu mücadele saat 20.00'de başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen, Süper Lig'de son 3 maçında 8 puan kaybederek şampiyonluk şansını azaltan Galatasaray sezonun flaş ekibi Antalyaspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılı takım kazanıp hem galibiyet hasretine son vermeyi hem de en azından Şampiyonlar Ligi şansını sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşma İgor Tudor için de kritik önem taşıyor. Olası bir kayıpta ilk iki maçında sadece 1 puan alabilen Hırvat çalıştırıcının geleceğini de tartışmaya açacak.
DİŞ GEÇİREMİYOR!..
Aslan, Antalya ile yaptığı son 18 lig maçından sadece 6'sını kazandı, 12'sinde puan yitirdi. (4 yenilgi, 8 beraberlik). İki ekip arasında lig tarihinde yapılan 41 maçta ise G.Saray galibiyetlerde 24-7 önde. Geçen sezon Antalya'da oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazanmıştı.
STAT: Antalya Arena
YAYIN: beIN SPORTS 1
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 20.00
ANTALYASPOR: Fornezzi, Celustka, Diego, Chicco, Sakıb, Salih, Charles, Mbilla, Danilo, Serdar, Deniz
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
GALATASARAY: Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Josue, Bruma, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:47
- Antalyaspor - Galatasaray | 20.00
Toplam 4
Yorum
db Tudor bu ölü takimi diriltecek ve 2-3 hafta sonra en tempolu oynayan GS olucaktir. Tripci Sneider´e - De Jong´a harcatmayin bu adami.
- Antalyaspor - Galatasaray | 20.00
Toplam 4
Yorum
Özgür Kimse futbolcuları suçlamasın gs katı defans kadrosu ile çıkıyor messi ve ronaldoyu oynat bu anlayışla gs gol atamaz tudor 3 maçın kaldı
- "Gördünüz efendi Beşiktaş'ı"
Toplam 168
Yorum
VezirParmağı Oha be adam!RVP'nin yaptıklarından sonra hala utanmadan bu zırvaları yazabiliyorsan, dünyanın en adaletsiz ve vicdansız adamısındır! Ayıp be
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