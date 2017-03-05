Olaylı deplasmanda 'Kocaman' zafer

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği maçın tek golünü 29. dakikada Jens Jonsson kaydetti ve konuk ekip Atiker Konyaspor karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Konyaspor, 32 puana ulaşarak 7. sıraya yükselirken ligin son sıralarına demir atan 17. sıradaki Adanaspor 17 puanda kaldı.



MAÇTA OLAYLAR ÇIKTI



Adanaspor ile Konyaspor arasında oynanan mücadelenin son bölümlerinde olaylar çıktı. Sahaya giren bir taraftar güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı, maç bir süre durdu. Tribünleri dolduran taraftarların artan tepkileri ve kırdıkları oturakları saha kenarına fırlatmaya başlaması sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler iki takım oyuncularını da saha kenarına çağırarak anons yapılmasını istedi ve gerginliğin azalmasını bekledi. Mücadele yaklaşık 15 dakika duraklamanın ardından devam etti.







MAÇ ÖNCESİ DE GERGİNLİK YAŞANDI



Adanaspor maçı için Adana'ya gelen Atiker Konyaspor taraftarları karşılaşma öncesi olay çıkarttı.



5 Ocak Fatih Terim Stadı'na gelmeden Vali Yolu Caddesi üzerinde otobüsten inen Atiker Konyaspor taraftarları taşkınlık yapınca polis müdahale etti. Taraftarlar polis zoru ile ile otobüslere bindirilerek maçın oynanacağı 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na gönderildi. Çıkan olaylarda 2 Konyaspor taraftarı yaralandı.