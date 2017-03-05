Olaylı deplasmanda 'Kocaman' zafer
Atiker Konyaspor, Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Adanaspor'un konuğu oldu.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği maçın tek golünü 29. dakikada Jens Jonsson kaydetti ve konuk ekip Atiker Konyaspor karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Konyaspor, 32 puana ulaşarak 7. sıraya yükselirken ligin son sıralarına demir atan 17. sıradaki Adanaspor 17 puanda kaldı.
MAÇTA OLAYLAR ÇIKTI
Adanaspor ile Konyaspor arasında oynanan mücadelenin son bölümlerinde olaylar çıktı. Sahaya giren bir taraftar güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı, maç bir süre durdu. Tribünleri dolduran taraftarların artan tepkileri ve kırdıkları oturakları saha kenarına fırlatmaya başlaması sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler iki takım oyuncularını da saha kenarına çağırarak anons yapılmasını istedi ve gerginliğin azalmasını bekledi. Mücadele yaklaşık 15 dakika duraklamanın ardından devam etti.
MAÇ ÖNCESİ DE GERGİNLİK YAŞANDI
Adanaspor maçı için Adana'ya gelen Atiker Konyaspor taraftarları karşılaşma öncesi olay çıkarttı.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'na gelmeden Vali Yolu Caddesi üzerinde otobüsten inen Atiker Konyaspor taraftarları taşkınlık yapınca polis müdahale etti. Taraftarlar polis zoru ile ile otobüslere bindirilerek maçın oynanacağı 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na gönderildi. Çıkan olaylarda 2 Konyaspor taraftarı yaralandı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:12
- Tudor, Antalyaspor maçı için tercihini yaptı
Toplam 8
Yorum
hoca ayık ol sabri yasin selçuk hakan bu adamları artık kadroya alma hoca linnes josue ahmet rodriguesi oynat bir zahmet
- Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
Toplam 1
Yorum
erhard Mehmet Topal, Josef, Ozan Tufan 7 tane defansif oyuncu. burda Türkiyenin en büyük takımlarından biri osmanlı mı fener mi der yabancı biri
- Quaresma'dan flaş açıklama
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Dikkat ette, Arena’da Taraftarın verecegi KİŞILİK AYARINA ihtiyac duyma ! Zira Beşiktaş, tüm degerleri gibi hocasınıda korumasını bilir !
Olaylı deplasmanda 'Kocaman' zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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