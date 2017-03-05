 Kayseri'ye Paşa dur dedi! – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Kayseri'ye Paşa dur dedi!

    Kayseri'ye Paşa dur dedi!

    'in 23. hafta maçında son haftaların forma iki takımı karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

    25. dakikada Deniz Türüç ile öne geçti. 42. dakikada Titi'nin penaltıdan kaydettiği golle skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 eşitlikle geçildi.

    İkinci yarıda karşılıklı pozisyonlar vardı. 73. dakikada Raheem Lawal ile tekrar öne geçen ev sahibi ekip skoru koruyamadı. Kasımpaşa'ya 1 puanı getiren gol 90.dakikada Andre Castro'dan geldi.

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 eşitlikle sonlandı.

    Bu sonuçla Kayserispor 26 puanla 14. sırada kaldı. Kasımpaşa ise 29 puanla 11. sırada yer aldı.

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:05
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