Kayseri'ye Paşa dur dedi!
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında son haftaların forma iki takımı karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
Kayserispor 25. dakikada Deniz Türüç ile öne geçti. Kasımpaşa 42. dakikada Titi'nin penaltıdan kaydettiği golle skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 eşitlikle geçildi.
İkinci yarıda karşılıklı pozisyonlar vardı. 73. dakikada Raheem Lawal ile tekrar öne geçen ev sahibi ekip skoru koruyamadı. Kasımpaşa'ya 1 puanı getiren gol 90.dakikada Andre Castro'dan geldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 eşitlikle sonlandı.
Bu sonuçla Kayserispor 26 puanla 14. sırada kaldı. Kasımpaşa ise 29 puanla 11. sırada yer aldı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:05
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 7
Yorum
Uğur Bu eli görmeyen hakemler akşam evlerinin yolunu bulabiliyorlar mı ? Yani o anda orada robottan da hakem olsa farketmezdi , öyle değil mi ?
- Tudor, Antalyaspor maçı için tercihini yaptı
Toplam 15
Yorum
Gönderin Bu taraftar haklıdırrr... Bu taraftar olmasa ne Yönetim, ne Oyuncu nede Galatasaray olur.. En büyük tepki de Sneijdere ve De Jong a olmalı.
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 7
Yorum
sendemi topal herkes seni dürüst biri olarak bilirdi.huyundan mı suyundan mı bu takıma gelen bir tuhaf oluyor.biz tekrar dürüst topalı geri istiyoruz
Kayseri'ye Paşa dur dedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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