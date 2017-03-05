Kayseri'ye Paşa dur dedi!

Kayserispor 25. dakikada Deniz Türüç ile öne geçti. Kasımpaşa 42. dakikada Titi'nin penaltıdan kaydettiği golle skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 eşitlikle geçildi.



İkinci yarıda karşılıklı pozisyonlar vardı. 73. dakikada Raheem Lawal ile tekrar öne geçen ev sahibi ekip skoru koruyamadı. Kasımpaşa'ya 1 puanı getiren gol 90.dakikada Andre Castro'dan geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 eşitlikle sonlandı.

Bu sonuçla Kayserispor 26 puanla 14. sırada kaldı. Kasımpaşa ise 29 puanla 11. sırada yer aldı.