 Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

    Süper Lig'de 23. hafta maçında Fenerbahçe ile Osmanlıspor karşı karşıya geliyor.

    Ülker Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 19.00'da başlayacak, maçı Alper Ulusoy yönetecek.

    beinSPORTS 1'den naklen yayınlanacak bu karşılaşmayı fotomac.com.tr'den de dakika dakika kontrol edebilirsiniz.

    FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

    Fabiano, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan Tufan, Alper, Lens, Fernandao

    OSMANLISPOR (Muhtemel):

    Karcemarskas, Crsajevic, Numan, Procazka, Pinto, Carlos, Musa, Regattin, Ndiaye, Bifouma, Webo

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:51
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