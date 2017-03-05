Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'de 23. hafta maçında Fenerbahçe ile Osmanlıspor karşı karşıya geliyor.
beinSPORTS 1'den naklen yayınlanacak bu karşılaşmayı fotomac.com.tr'den de dakika dakika kontrol edebilirsiniz.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Fabiano, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan Tufan, Alper, Lens, Fernandao
OSMANLISPOR (Muhtemel):
Karcemarskas, Crsajevic, Numan, Procazka, Pinto, Carlos, Musa, Regattin, Ndiaye, Bifouma, Webo
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:51
- Tesadüfün bu kadarı!
Toplam 28
Yorum
ali Tudor az bile koşturuyor. Karabüküde en çok koşan takım böyle oldu.
- Görüşme odasına
Toplam 12
Yorum
CimBom Şimdi Revizyon zamanı.. Hakan Balta, Chedjou, De Jong, Snejder gidecek.. Takım gençleşecek.. Yoksa DURSUN BAŞKAN gidecek. do you understand.
- ''Haydi çocuklar''
Toplam 4
Yorum
fenerli Biraz geç kalmadın mı?Bu takımın yepyeni bir oluşuma ihtiyacı var başkanından top toplayan çocuğuna kadar çünkü ruh kalmamış bunlarda.
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