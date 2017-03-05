Fenerbahçe - Osmanlıspor | Canlı Anlatım
Fenerbahçe, Devler Ligi şansını zorlamak için evinde Osmanlı’yı devirmek istiyor. Karşılaşma saat 19.00'da başladı.
Süper Lig'de 4 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0'lık Kayserispor galibiyetiyle moral bulmuştu. Fenerbahçe ligde Osmanlıspor'u konuk ediyor. 19.00'da başlayan maçta Alper Ulusoy düdük çalıyor. Lider Beşiktaş'ın çok gerisinde kalan Kanarya en azından Şampiyonlar Ligi ihtimalini zorlamak için rakibini mutlak yenmek istiyor. Dick Advocaat da oyuncularından maça iştahlı başlamaları, sisteme sadık kalmalarını ve yakaladıkları fırsatlarda konsantre olmalarını istedi.
FENER ÜSTÜN
Kanarya ile Osmanlıspor bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'undan galibiyetle ayrıldı. Başkent ekibi 2 kez kazandı. 4 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.
EVİNDE FARKLI
F.Bahçe ile Osmanlıspor arasında İstanbul'da yapılan 7 lig maçnıdan 6'sını ev sahibi ekip kazandı. Sarı-lacivertliler 1 kez de beraberlik aldı. Kanarya rakip kaleye 14 gol gönderirken kendi kalesinde sadece 4 gol gördü.
5 İSİM KART SINIRINDA
Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu kart görürse cezalı duruma düşecek. Volkan Şen, Josef de Souza, Miroslav Stoch, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan bugünkü Osmanlı mücadelesinde kart görmeleri halinde Aytemiz Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecekler.
GOL SIKINTISI YAŞIYOR
Fenerbahçe kupada Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek moral buldu ancak ligde gol yollarında aynı şekilde başarılı değil. Sarı-lacivertli takım oynadığı son 5 lig karşılaşmasında fileleri sadece 4 kez havalandırabildi. Forvetler arasında tek golü penaltıdan Sow attı.
STAT: Ülker
HAKEM: Alper Ulusoy
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Alper, Lens, Fernandao.
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Procazka, Pinto, Carlos, Musa, Regattin, Ndiaye, Maher, Bifouma.
TEKNİK DİREKTÖR: M. Reşit Akçay
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:01
- Tudor, Antalyaspor maçı için tercihini yaptı
Toplam 8
Yorum
hoca ayık ol sabri yasin selçuk hakan bu adamları artık kadroya alma hoca linnes josue ahmet rodriguesi oynat bir zahmet
- Fenerbahçe - Osmanlıspor | Canlı Anlatım
Toplam 1
Yorum
erhard Mehmet Topal, Josef, Ozan Tufan 7 tane defansif oyuncu. burda Türkiyenin en büyük takımlarından biri osmanlı mı fener mi der yabancı biri
- Quaresma'dan flaş açıklama
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Dikkat ette, Arena’da Taraftarın verecegi KİŞILİK AYARINA ihtiyac duyma ! Zira Beşiktaş, tüm degerleri gibi hocasınıda korumasını bilir !
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