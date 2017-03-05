 Fenerbahçe - Osmanlıspor | Canlı Anlatım – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    - | Canlı Anlatım

    Fenerbahçe - Osmanlıspor | Canlı Anlatım

    , Devler Ligi şansını zorlamak için evinde Osmanlı’yı devirmek istiyor. Karşılaşma saat 19.00'da başladı.

    Süper Lig'de 4 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0'lık Kayserispor galibiyetiyle moral bulmuştu. ligde 'u konuk ediyor. 19.00'da başlayan maçta Alper Ulusoy düdük çalıyor. Lider Beşiktaş'ın çok gerisinde kalan Kanarya en azından Şampiyonlar Ligi ihtimalini zorlamak için rakibini mutlak yenmek istiyor. Dick Advocaat da oyuncularından maça iştahlı başlamaları, sisteme sadık kalmalarını ve yakaladıkları fırsatlarda konsantre olmalarını istedi.

    FENER ÜSTÜN
    Kanarya ile Osmanlıspor bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'undan galibiyetle ayrıldı. Başkent ekibi 2 kez kazandı. 4 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

    EVİNDE FARKLI
    F.Bahçe ile Osmanlıspor arasında İstanbul'da yapılan 7 lig maçnıdan 6'sını ev sahibi ekip kazandı. Sarı-lacivertliler 1 kez de beraberlik aldı. Kanarya rakip kaleye 14 gol gönderirken kendi kalesinde sadece 4 gol gördü.

    5 İSİM KART SINIRINDA
    Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu kart görürse cezalı duruma düşecek. Volkan Şen, Josef de Souza, Miroslav Stoch, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan bugünkü Osmanlı mücadelesinde kart görmeleri halinde Aytemiz Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

    GOL SIKINTISI YAŞIYOR
    Fenerbahçe kupada Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek moral buldu ancak ligde gol yollarında aynı şekilde başarılı değil. Sarı-lacivertli takım oynadığı son 5 lig karşılaşmasında fileleri sadece 4 kez havalandırabildi. Forvetler arasında tek golü penaltıdan Sow attı.



    STAT: Ülker
    HAKEM: Alper Ulusoy

    SAAT: 19:00
    YAYIN: beIN SPORTS 1

    FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Alper, Lens, Fernandao.
    TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

    OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Procazka, Pinto, Carlos, Musa, Regattin, Ndiaye, Maher, Bifouma.
    TEKNİK DİREKTÖR: M. Reşit Akçay
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:01
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