 Bursa'nın özlemi bitti – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Bursa'nın özlemi bitti

    Bursa'nın özlemi bitti

    Süper Lig'de son 7 maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik alan Bursa, G.Antep’i 90+3’te Joshua John’un golüyle yendi.

    Süper Lig'de şiddetle puana ihtiyacı olan iki takımın maçında Bursaspor, G.Antep'i 2-1 yendi. Konuk ekip 6'da penaltı kazanırken topun başına geçen Marcinho, Harun'a takıldı. Dönen topta Ghilas pasını Marcinho'ya çıkardı ve Brezilyalı Gaziantepspor'u 1-0 öne geçirdi. Bir dakika sonra ise Bursa, stoperi İsmail Konuk ile hemen cevap verirken durumu 1-1'e getirdi. 90+3'te Bursa penaltı kazandı. Batalla atışı kaçırdı. John pozisyonu iyi takip edip skoru belirledi: 2-1.

    ÖNEMLİ 3 PUAN
    Teknik Direktörü Mutlu Topçu, G.Antep önünde sezonun en önemli üç puanını aldıklarını belirterek, "Kriz yaşıyorduk. Kazandık ve bu süreci bitirdik. Artık önümüz açıldı. Oyuncularımı kutlarım" diye konuştu.

    HAK ETMEDİK
    Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bunu herkes gördü ama görmesi gereken görmedi. Biz düşmeyeceğiz" dedi.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
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