Bursa'nın özlemi bitti
Süper Lig'de son 7 maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik alan Bursa, G.Antep’i 90+3’te Joshua John’un golüyle yendi.
Süper Lig'de şiddetle puana ihtiyacı olan iki takımın maçında Bursaspor, G.Antep'i 2-1 yendi. Konuk ekip 6'da penaltı kazanırken topun başına geçen Marcinho, Harun'a takıldı. Dönen topta Ghilas pasını Marcinho'ya çıkardı ve Brezilyalı Gaziantepspor'u 1-0 öne geçirdi. Bir dakika sonra ise Bursa, stoperi İsmail Konuk ile hemen cevap verirken durumu 1-1'e getirdi. 90+3'te Bursa penaltı kazandı. Batalla atışı kaçırdı. John pozisyonu iyi takip edip skoru belirledi: 2-1.
ÖNEMLİ 3 PUAN
Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, G.Antep önünde sezonun en önemli üç puanını aldıklarını belirterek, "Kriz yaşıyorduk. Kazandık ve bu süreci bitirdik. Artık önümüz açıldı. Oyuncularımı kutlarım" diye konuştu.
HAK ETMEDİK
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bunu herkes gördü ama görmesi gereken görmedi. Biz düşmeyeceğiz" dedi.
ÖNEMLİ 3 PUAN
Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, G.Antep önünde sezonun en önemli üç puanını aldıklarını belirterek, "Kriz yaşıyorduk. Kazandık ve bu süreci bitirdik. Artık önümüz açıldı. Oyuncularımı kutlarım" diye konuştu.
HAK ETMEDİK
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bunu herkes gördü ama görmesi gereken görmedi. Biz düşmeyeceğiz" dedi.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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