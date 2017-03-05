 Başakşehir’in bileği bükülmüyor – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Başakşehir’in bileği bükülmüyor

    Başakşehir’in bileği bükülmüyor
    Süper Lig'de evinde oynadığı son 16 karşılaşmayı kaybetmeyen Başakşehir, bu maçlarda 11 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Aynı zamanda iç sahada oynadığı son 4 mücadelede gol yemeyen , ligdeki en uzun iç sahada gol yememe ve yenilmezlik serisini de elinde bulunduruyor. Yeni hedef Alanya engelini de geçmek.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:49
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