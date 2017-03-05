Başakşehir’in bileği bükülmüyor
Süper Lig'de evinde oynadığı son 16 karşılaşmayı kaybetmeyen Başakşehir, bu maçlarda 11 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Aynı zamanda iç sahada oynadığı son 4 mücadelede gol yemeyen Medipol Başakşehir, ligdeki en uzun iç sahada gol yememe ve yenilmezlik serisini de elinde bulunduruyor. Yeni hedef Alanya engelini de geçmek.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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