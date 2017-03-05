Antalyaspor ile Galatasaray 42. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor ile ligde 42. kez karşı karşıya gelecek. Geri kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 24'e 10 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 22 haftada sarı-kırmızılılar; 12 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlikle topladığı 40 puanla 3. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 10 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlikle aldığı 35 puanla 6. sırada bulunuyor.



42. randevu

Antalyaspor ile Galatasaray Süper Lig tarihinde 41 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 24 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 10 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 7 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 83 golüne, Antalyaspor 37 gol ile karşılık verdi.



Son 4 maç, toplam 20 gol

İki takım arasında oynanan son maçlar gollü geçiyor. Son 4 maçta filelere 20 kez havalandı. Bu maçlarda Galatasaray'da Antanyaspor'da 10'ar gol kaydetti. Söz konusu maçlar ise 1 kez sarı-kırmızılı, 1 kez de kırmızı-beyazlıların üstünlüğü ile sona erdi. 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Son 4 maçta alınan sonuçlar şöyle:

2016-2017 sezonu: Galatasaray: 3 - Antalyaspor : 1

2015-2016 sezonu: Antalyaspor: 4 - Galatasaray: 2

2015-2016 sezonu: Galatasaray: 3 - Antalyaspor: 3

2013-2014 sezonu: Antalyaspor: 2 - Galatasaray: 2



Tudor, ilk galibiyet peşinde

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Igor Tudor, henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar ile ilk Çaykur Rizespor deplasmanında mücadele eden Tudor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Hırvat çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta TT Arena'da Beşiktaş ile oynanan maçta ise 2-1 mağlup oldu.



Aslan, çıkış arıyor

Galatasaray'ın Süper Lig'de son oynadığı 3 karşılaşmada yüzü gülmedi. Beşiktaş mağlubiyetiyle de şampiyonluk yolunda yara alan sarı-kırmızılılar, lider siyah-beyazlıların 10 puan gerisine düştü. Şampiyonlar Ligi yarışından uzakta kalmak istemeyen Galatasaray, Antalyaspor maçından 3 puanla ayrılmak istiyor.



Sneijder sakat, Podolski cezalı

Galatasaray, Antalya deplasmanında iki önemli futbolcusundan yoksun mücadele edecek. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Alman yıldız futbolcu Lukas Podolski karşılaşmada yer alamayacak. Podolski'nin dışında bu hafta antrenmanda sakatlanan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ile Nigel de Jong da kadroda olamayacak.



Selçuk İnan sınırda

Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncuları Selçuk İnan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Selçuk, Antalyaspor deplasmanında sarı kart görmesi halinde Süper Lig'in 24. haftasında TT Arena'da oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.



Ali Palabıyık düdük çalacak

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve Serkan Olguncan yapacak. Ali Palabıyık, daha önce Galatasaray'ın 10 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Galatasaray 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de yenilgi aldı.