Alanya keyifli
Susic ile birlikte ligde oynadığı son 3 maçta yenilmeyen Alanyaspor, Başakşehir’e sürpriz yapmak amacında...
Takımın başına teknik direktör Saffet Susic'in gelişiyle yükselişe geçen Aytemiz Alanyaspor, ligde oynadığı son 3 maçta da yenilmedi. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 7 gol bırakan turuncu-yeşilliler, kalesinde ise 1 gol gördü. Susic, "Başakşehir maçına iyi hazırlandık" dedi.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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