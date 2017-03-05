 Alanya keyifli – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Alanya keyifli

    Alanya keyifli

    Susic ile birlikte ligde oynadığı son 3 maçta yenilmeyen Alanyaspor, Başakşehir’e sürpriz yapmak amacında...

    Takımın başına teknik direktör Saffet Susic'in gelişiyle yükselişe geçen Aytemiz Alanyaspor, ligde oynadığı son 3 maçta da yenilmedi. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 7 gol bırakan turuncu-yeşilliler, kalesinde ise 1 gol gördü. Susic, "Başakşehir maçına iyi hazırlandık" dedi.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:50
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