Alanya keyifli

Susic ile birlikte ligde oynadığı son 3 maçta yenilmeyen Alanyaspor, Başakşehir’e sürpriz yapmak amacında...

Takımın başına teknik direktör Saffet Susic'in gelişiyle yükselişe geçen Aytemiz Alanyaspor, ligde oynadığı son 3 maçta da yenilmedi. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 7 gol bırakan turuncu-yeşilliler, kalesinde ise 1 gol gördü. Susic, "Başakşehir maçına iyi hazırlandık" dedi.