 Akhisar hazır kıta – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Akhisar hazır kıta

    Akhisar hazır kıta
    Akhisar deplasmanda yapacağı G.Birliği maçı için kampa girdi. Takımda sakatlıkları düzelen Custodio, Daniel Larsson ve Sokol Cikalleshi'nin ise teknik direktör Tolunay Kafkas'ın görev vermesi durumunda sahada olabileceği bildirildi.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:51
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