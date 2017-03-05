Akhisar hazır kıta
Akhisar deplasmanda yapacağı G.Birliği maçı için kampa girdi. Takımda sakatlıkları düzelen Custodio, Daniel Larsson ve Sokol Cikalleshi'nin ise teknik direktör Tolunay Kafkas'ın görev vermesi durumunda sahada olabileceği bildirildi.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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