 Lens'ten büyük fedakarlık – Fotomaç – 04 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Lens'ten büyük fedakarlık

    Lens'ten büyük fedakarlık

    Babası vefat eden Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu , Spor Toto Süper Lig'de yarın Osmanlıspor ile yapılacak maçın kadrosunda yer alacak.

    Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, babasının vefatı nedeniyle Hollanda'ya giden Lens, bu gece İstanbul'a dönerek takımın kampına dahil olacak.

    Hollandalı futbolcu, Ülker Stadı'nda oynanacak Osmanlıspor maçının kadrosunda bulunacak.

    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lens'ten büyük fedakarlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.