Lens'ten büyük fedakarlık
Babası vefat eden Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, Spor Toto Süper Lig'de yarın Osmanlıspor ile yapılacak maçın kadrosunda yer alacak.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, babasının vefatı nedeniyle Hollanda'ya giden Lens, bu gece İstanbul'a dönerek takımın kampına dahil olacak.
Hollandalı futbolcu, Ülker Stadı'nda oynanacak Osmanlıspor maçının kadrosunda bulunacak.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:36
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 4
Yorum
bjk q7 nin olmaması daha iyi..disiplinsiz adamın teki..atibanın yarısı kadar çalışmaz ...tripler falan... yollanmalıydı hata yapıldı!!
- Galatasaray'a kötü haber!
Toplam 12
Yorum
aslan bu yönetimden de bu topculardanada bir cacık olmaz hollandalılar bir bir dökülmeye başladı tarında hırvatları doldurursunuz tudor gider onla
- Gökhan Gönül Kartal'ı uçurdu
Toplam 2
Yorum
bjk 7enere gelsin!!
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