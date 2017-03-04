 Gökhan Gönül Kartal'ı uçurdu – Fotomaç – 04 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kartal'ı uçurdu

    Gökhan Gönül Kartal'ı uçurdu

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 'ün golüyle 1-0 mağlup etti.

    Maçın ilk düdüğünden itibaren oyun üstünlüğünü ele alan Beşiktaş, topla oynama oranlarında rakibine fark atsa da aradığı pozisyonları bulmakta zorlandı. Çaykur Rizespor, Kweuke'nin ileride top tutmasıyla rakip yarı alana çıkmak isterken, Kamerunlu oyuncuya karşı zorlanan Beşiktaş savunmasında Atınç Nukan ve henüz 20 dakika dolmadan sarı kart görerek kart problemine girdi.

    Siyah-beyazlılar aradığı golü ilk yarının son bölümlerinde Gökhan Gönül'le buldu. Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan milli futbolcu takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

    Adriano'nun sol kanattan ortasında Cenk Tosun'u aşan topu takip eden Gökhan Gönül, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. İlk yarı bu golle 1-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

    İlk yarıda sarı kart gören Ricardo Quaresma, 64. dakikada yerini Tolgay Arslan'a bıraktı. Oyundan çıkarken Quaresma'nın tepkili olduğu görüldü.

    Maçın son bölümünde Çaykur Rizespor beraberlik için yüklense de rakip takımın baskısı golü getirmeyince siyah-beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    Beşiktaş bu galibiyetin ardından puanını 53'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Çaykur Rizespor ise 20 puanla 16. sırada kaldı.

    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gökhan Gönül Kartal'ı uçurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.