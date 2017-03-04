 Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon

    Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon

    Atınç Nukan'ın son dakikada ceza sahasındaki müdahalesi Çaykur Rizesporlu futbolcuların penaltı itirazlarına sebep oldu.

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

    Beşiktaş gol pozisyonu ürtmekte zorlandığı maçta Gökhan Gönül'ün tek golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Çaykur Rizespor maçın son bölümünde beraberlik golü için Beşiktaş kalesine yüklendiği anlarda tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

    Karşılaşmanın 88. dakikasında Atınç Nukan'ın ceza sahasındaki müdahalesinde Çaykur Rizesporlu futbolcular penaltı bekledi. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu bu pozisyonda devam dedi.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:32
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